Στη μεγάλη οθόνη και συγκεκριμένα στην ταινία «It’s All Coming Back to Me», που θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Φεβρουαρίου του 2023 ετοιμάζεται να εμφανιστεί η Σελίν Ντιόν.

Η ταινία θα αποτελεί remake του γερμανικού «SMS für Dich» (Text for You) του 2016, που βασίστηκε στο βιβλίο της συγγραφέως Σόφι Κραμ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες αναφορικά με τον ρόλο που θα έχει η διάσημη τραγουδίστρια.

Οι πρώτες πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι θα υποδυθεί τον εαυτό της, ενώ στο πλευρό της θα βρεθούν οι ηθοποιοί Πριγιάνκα Τσόπρα, Σαμ Χιούαν, Ράσελ Τόβεϊ, Ομίντ Τζαλίλι και Σίλια Ίμρι.

We finally the release date for @celinedion's upcoming romantic comedy! https://t.co/tUxhYwW8mB