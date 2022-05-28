Θύμα stalker και η Βάνα Μπάρμπα: «Να δικαστεί πριν κάνει κακό σε μένα ή στους ανθρώπους που αγαπώ» (Video)

Για όσα βιώνει τα τελευταία 5 χρόνια με τη γυναίκα που την παρενοχλεί έγραψε η Βάνα Μπάρμπα στο προφίλ της στο Facebook.

Ορμώμενη από την πρόσφατη σοκαριστική ανάρτηση της Άννας Κορακάκη, η ηθοποιός έγραψε για τη γυναίκα της που της τηλεφωνεί εκατοντάδες φορές μέσα στην ημέρα και ενοχλεί και την κόρη της.

«Να δικαστεί πριν κάνει κακό σε μένα ή στους ανθρώπους που αγαπώ» ανέφερε, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή της.

Μιλώντας για την περιπέτειά της στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η Βάνα Μπάρμπα υπογράμμισε πως τη Δευτέρα θα καταθέσει εκ νέου ασφαλιστικά μέτρα.

«Αυτό το πράγμα είναι βιασμός. Έρχεται κάτω από το σπίτι, με παρακολουθεί. Σκεφτόμουν ότι έπρεπε να τη συγχωρέσω, έφτασε μέχρι και στο σημείο να πάρει τον πατέρα και το παιδί μου», ανέφερε.

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