Γαλλία: Πέταξαν αβγά στη Μαρίν Λεπέν (Video)

Με αβγά… υποδέχθηκαν τη Μαρίν Λεπέν πολίτες στην πόλη Saint-Amand-les-Eaux.
Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς δέχτηκε επίθεση με αβγά τη στιγμή που περπατούσε στην πόλη της βόρειας Γαλλίας.
«Πολλοί άνδρες της ασφάλειας όρμησαν πάνω της, αλλά γρήγορα διευθετήθηκε το ζήτημα και συνέχισε τον δρόμο της. Ενα περιθωριακό άτομο στο πλήθος έριξε τα αβγά στην κ. Λεπέν», δήλωσε άνθρωπος από το περιβάλλον της.
Η Μαρίν Λεπέν ταξίδεψε στη βόρεια Γαλλία, για να παραβρεθεί στα εγκαίνια του προεκλογικού κέντρου του υποψηφίου του «Εθνικού Συναγερμού», Γκιγιόμ Φλορκέν, στο πλαίσιο καμπάνιας του κόμματός της, ενόψει του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών την ερχόμενη εβδομάδα.
