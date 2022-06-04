Γαλλία: Πέταξαν αβγά στη Μαρίν Λεπέν (Video)

Με αβγά… υποδέχθηκαν τη Μαρίν Λεπέν πολίτες στην πόλη Saint-Amand-les-Eaux.

Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς δέχτηκε επίθεση με αβγά τη στιγμή που περπατούσε στην πόλη της βόρειας Γαλλίας.

«Πολλοί άνδρες της ασφάλειας όρμησαν πάνω της, αλλά γρήγορα διευθετήθηκε το ζήτημα και συνέχισε τον δρόμο της. Ενα περιθωριακό άτομο στο πλήθος έριξε τα αβγά στην κ. Λεπέν», δήλωσε άνθρωπος από το περιβάλλον της.

Marine Le Pen a été visée par un jet d'oeuf cet après-midi à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord. Une commerçante a entendu des cris tels que "Nique ta mère, Marine".



Le RN parle du geste d'un "marginal" et assure que Marine Le Pen "n'a même pas eu un éclat". – @le_Parisien pic.twitter.com/7wyO0sT894 — Nicolas Berrod (@nicolasberrod) June 3, 2022

Η Μαρίν Λεπέν ταξίδεψε στη βόρεια Γαλλία, για να παραβρεθεί στα εγκαίνια του προεκλογικού κέντρου του υποψηφίου του «Εθνικού Συναγερμού», Γκιγιόμ Φλορκέν, στο πλαίσιο καμπάνιας του κόμματός της, ενόψει του πρώτου γύρου των βουλευτικών εκλογών την ερχόμενη εβδομάδα.

