Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μιλά για την σχέση της με τον Διαμαντή Καραναστάση- Τι λέει για την γνωριμία τους

Μια διαφορετική συνέντευξη παραχώρησε στον δημοσιογράφο Δημήτρη Τάκη και την ιστοσελίδα thetoc.gr, η επικεφαλής του κινήματος «Πλεύση Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την γνωριμία την σχέση της με τον σύντροφό της, ηθοποιό Διαμαντή Καραναστάση.

«Είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπώ, είναι δίπλα μου και είναι δίπλα μου γιατί η επιλογή μας και η επιθυμία μας είναι αυτή. Δεν είμαι των συμβατικών σχέσεων ούτε των σχέσεων κατ’ανάγκη», δηλώνει.

Η σχέση της πρώην Προέδρου της Βουλής και του Διαμαντή Καραναστάση έγινε γνωστή το 2020 και όπως έχει αποκαλύψει ο ηθοποιός σε παλαιότερη συνέντευξή του, πριν της είχε στείλει ένα e-mail όταν ήταν Πρόεδρος της Βουλής που δεν το απάντησε ποτέ. Η μοίρα όμως θέλησε να βρεθούνε κάποιους μήνες αργότερα όταν η ίδια πια δεν ήταν πρόεδρος και σε εντελώς διαφορετικό χώρο, συγκεκριμένα στο θέατρο τέχνης.

Απόσπασμα της συνέντευξης:



-Και ήταν αυτό που λέμε κεραυνοβόλο;

«Κανείς δεν ξέρει».

-Εσείς τι αισθανθήκατε;

«Νομίζω ότι ήταν η απαρχή μιας σχέσης ζωής».

-Για να λέτε σχέση ζωής σημαίνει ότι βρήκατε σε αυτόν πράγματα που δεν είχατε βρει μέχρι τότε.

«Είναι ένας άνθρωπος που τον αγαπώ, είναι δίπλα μου και είναι δίπλα μου γιατί η επιλογή μας και η επιθυμία μας είναι αυτή. Δεν είμαι των συμβατικών σχέσεων ούτε των σχέσεων κατ’ανάγκη».

-Επειδή βλέπω πραγματικά μια καινούργια Ζωή συνετέλεσε αυτή η σχέση στον να αλλάξετε;

«Σίγουρα με άλλαξε και είναι μία σχέση που έχει ανοιχτές διαδρομές και έχει διαρκώς ανοιχτούς δρόμους. Και είναι και μία σχέση που έχει τις προκλήσεις της κι εμένα μ’ αρέσουν οι προκλήσεις. Μαρέσει τα πράγματα να μην είναι ούτε συμβατικά ούτε δεδομένα, να είναι ενεργά και να είναι ζωντανά. Να διεκδικείς τον άλλο και να σε διεκδικεί ανά πάσα στιγμή».

-Συμβαίνει αυτό;

«Ναι, συμβαίνει . Ο ένας διεκδικεί τον άλλον συνεχώς. Ζούμε μαζί πια και αυτό που με τράβηξε περισσότερο σ’ εκείνον είναι το μυαλό του. Είναι ένας άνθρωπος με φοβερή διεισδυτικότητα πνεύματος, πάρα πολύ ευαίσθητες κεραίες και αντίληψη και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος πάρα πολύ ακέραιος και ηθικός. Αυτά είναι πράγματα που εμένα με ελκύουν με καταλυτικό τρόπο».

-Πόσο καιρό μετά τη γνωριμία αποφασίσατε ότι ήταν ο άνθρωπος στη ζωή σας;

«Κανείς δεν ξέρει. Βγήκε αυθόρμητα κάποια στιγμή στην πορεία Μοιραζόμαστε πολλά κοινά που έχουν να κάνουν και με την αγάπη μας για τις δραστηριότητες που κάνουμε μαζί, για τη φύση, για τα ταξίδια. Ταυτόχρονα έχουμε μία όμορφη σχέση και με τα παιδιά του τα οποία τα αγαπώ πολύ. Όμως ο καθένας έχει και μια δική του πορεία και την δική του διαδρομή. Παρά το ότι τον κοροϊδεύω ότι θα γινόταν καλός δικηγόρος και επίσης τον κοροϊδεύω ότι θα γινόμουνα καλή ηθοποιός γιατί έχω πάρει το πρώτο βραβείο θεάτρου τέχνης ως μαθήτρια με την σχολική ομάδα.»

-Είστε ερωτευμένη με τον Διαμαντή;

«Ναι, είμαι»

-Τι αλλάζει ο έρωτας στον άνθρωπο ;

«Ωραία ερώτηση, νομίζω ότι ο έρωτας είναι κινητήριος δύναμη στον άνθρωπο, καταλυτική και καθοριστική. Ταυτόχρονα όμως είναι και βασανιστική όλα αυτά συνυπάρχουν.»

-Θα ξαναπαντρευόσασταν μια και όπως λέτε έχετε βρει τον άνθρωπο τη ζωή σας;

«Αυτό θα το δούμε, θα το δούμε»

-Θα θέλατε να κάνετε και δικά σας παιδιά;

«Είναι κάτι που θα το ήθελα χωρίς να το έχω όμως προσπαθήσει. Είναι κάτι που το θέλω, το θέλω και δεν το έχω αποκλείσει».

-Βλέπω μια συνολική αλλαγή πάνω σας προσέχετε πια περισσότερο τον εαυτό σας;

«Προσπαθώ να τον προσέχω περισσότερο. Εδώ και δύο χρόνια έχω ένα φοβερό προπονητή τον κ. Ζαχαρόπουλο που είναι μεγάλος αθλητής, πρωταθλητής, αρχηγός της ολυμπιακής ομάδας, μεγάλη προσωπικότητα και έχω την τύχη να προπονούμαι μαζί του τρεις φορές την εβδομάδα και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου. Με τον Διαμαντή κάνουμε μαζί και τις αθλητικές μας δραστηριότητες αλλά επειδή είμαστε και λίγο διαφορετικές προσωπικότητες δεν συμπίπτουμε πάντα σε όλα» .

-Αν είχατε γνωρίσει νωρίτερα τον άνθρωπο της ζωή σας όπως λέτε θα ήταν διαφορετική η πολιτική και ανθρώπινη εικόνα σας ;

«Δεν το ξέρω ειλικρινά, μπορεί, όμως παρόλα αυτά εγώ πάντοτε ο ίδιος άνθρωπος αισθάνομαι δεν αισθάνομαι ότι έχω αλλάξει . Άλλωστε στο πλαίσιο της ενασχόλησή σου με την πολιτική δεν είναι μόνο ότι βγάζεις αλλά και τι σου βγάζουν. Το ένα κομμάτι είναι το τι μπορεί εσύ να κάνεις και το άλλο είναι το τι προβάλλεται σίγουρα. Οπότε σίγουρα επισκίαζε την συνολική μου εικόνα μια προβολή αρνητικών ειδήσεων και αρνητικών σχολίων για μένα και αυτό διαμόρφωνε ένα κλίμα».

