Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στη Νέα Γουινέα – Σοκαριστικά βίντεο με τις καταστροφές

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών συγκλόνισε σήμερα την Παπούα Νέα Γουινέα, προκαλώντας καταστροφές σε κτίρια στην πόλη Μαντάνγκ και σε άλλες περιοχές, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) επικαλούμενο μαρτυρίες κατοίκων.

Κάτοικοι της νησιωτικής χώρας στην Ωκεανία δημοσιοποίησαν βίντεο στο Twitter από τη στιγμή του σεισμού, περιγράφοντας τον τρόμο που ένιωσαν.

BREAKING: University of Goroka damaged as massive 7.7 magnitude earthquake hits Papua New Guinea pic.twitter.com/rF6h8ML4Xq — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 11, 2022

Λόγω του ισχυρού σεισμού, το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο (USGS) εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία ήρθη περίπου μια ώρα αργότερα.

Daños en Lae, Papúa Nueva Guinea, producto del reciente terremoto.



Crédito: Facebook – Johnny Bomai pic.twitter.com/UqV5EFQRfx — Tweet Quake (@tweet_quake) September 11, 2022

Από την πλευρά της, η μετεωρολογική υπηρεσία της Αυστραλίας ενημέρωσε πως δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι.

Η Παπούα Νέα Γουινέα — η οποία περιλαμβάνει το ανατολικό τμήμα της Νέας Γουινέας, του δεύτερου μεγαλύτερου νησιού στον κόσμο (το δυτικό τμήμα αποτελεί επαρχία της Ινδονησίας) — βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, όπου η σεισμική δραστηριότητα είναι έντονη λόγω της μετακίνησης των τεκτονικών πλακών.

Τον Φεβρουάριο του 2018, σεισμός 7,5 βαθμών στην Παπούα Νέα Γουινέα είχε προκαλέσει κατολισθήσεις, θάβοντας σπίτια και σκοτώνοντας τουλάχιστον 125 ανθρώπους.

Το Σάββατο, τρεις σεισμικές δονήσεις (μεγέθους 5,8 έως 6,1 βαθμών) αναστάτωσαν την ινδονησιακή επαρχία Παπούα, στο δυτικό τμήμα της Νέας Γουινέας, χωρίς ευτυχώς να προκληθούν θύματα ή σημαντικές υλικές ζημιές.

Το 2004, σεισμός μεγέθους 9,1 βαθμών στην Ινδονησία είχε προκαλέσει τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 220.000 ανθρώπους σε πολλές χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας.

