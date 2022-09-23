ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 14:51
23.09.2022 22:44

Καλίν: Η συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη στην Πράγα εξαρτάται από τον Έλληνα πρωθυπουργό

Από τον Έλληνα πρωθυπουργό εξαρτάται μια πιθανή συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν, σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξή του ο Ιμπραχίμ Καλίν, εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.

«Δεν ξέρω αν θα γίνει συνάντηση στην Πράγα στις 6-7 Οκτωβρίου. Εξαρτάται από τα βήματα της ελληνικής πλευράς. Προς το παρόν δεν υπάρχουν προγραμματισμένες συναντήσεις με τον Μητσοτάκη», είπε ο Καλίν.

Υπενθυμίζουμε ότι στη Νέα Σύνοδο Κορυφής ΕΕ+, στην οποία έχει προσκληθεί και η Τουρκία, είχε αναφερθεί εκτενώς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε στη ΔΕΘ.

Όπως είχε πει: «Είμαι έτοιμος να τον συναντήσω και εκείνος δεν επιθυμεί να με δει. Εκτιμώ ότι θα συναντηθούμε και πάλι. Υπάρχουν ευκαιρίες τους επόμενους μήνες, στην Πράγα, η συνεδρίαση της ΕΠΚ που θα είναι η Τουρκία. Aλλά, θα πρέπει να ξέρει ότι σε ευρωπαϊκό φόρουμ προφανώς θα βρεθεί αντιμέτωπος με την ελληνική επιχειρηματολογία και θα κληθεί να απαντήσει αν αυτή η ακρότητα συνάδει με μια χώρα που θέλει σχέσεις με Ευρώπη».

