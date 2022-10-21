Τεκίλα: Η νέα ενασχόληση των super stars – Οι πλούσιοι και διάσημοι του εθνικού ποτού του Μεξικού (photos/videos)

Η τεκίλα, το ποτό «σήμα κατατεθέν» του Μεξικού, είχε πάντα μια θέση στην κάβα των μπαρ όλου του κόσμου. Τα τελευταία όμως χρόνια το ποτό αυτό γνωρίζει μια άνευ προηγουμένου προβολή και βιώνει κυριολεκτικά μια νέα παγκόσμια αναγνώριση. Πολλοί μιλούν για μια νέα εποχή για την τεκίλα.

Η τεκίλα των διάσημων

Αφορμή για τη νέα αυτή εποχή, είναι η ενασχόληση πολλών διασημοτήτων του Χόλιγουντ με την τεκίλα. Η διασημότερη περίπτωση είναι αυτή του ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ, ο οποίος μαζί με τον φίλο του Ράντι Γκέρμπερ (σύζυγος της Σίντι Κρόφορντ) περνούσαν αρκετές εβδομάδες των διακοπών τους στο Μεξικό, μένοντας σε δύο γειτονικά σπίτια της περιοχής Casamigo, παίζοντας γκολφ, ψαρεύοντας και πίνοντας αυθεντική ντόπια τεκίλα. Κάποια στιγμή οι δύο φίλοι συνειδητοποίησαν ότι παράγγελναν πάνω από 1.000 μπουκάλια τεκίλα το χρόνο, και αναρωτήθηκαν αν μπορούσαν να φτιάξουν τη δική τους τεκίλα, που να είναι παρασκευασμένη 100% από μπλε αγαύη, μια premium τεκίλα η οποία να μην καίει στο λαιμό, μια τεκίλα με φίνα γεύση ώστε να μην χρειάζεται να την αναμίξεις με κάτι άλλο για να την πιείς, και κυρίως μια τεκίλα που να μπορείς να την πίνεις άφοβα χωρίς να έχεις πονοκέφαλο την άλλη μέρα.

Η κουβέντα σοβάρεψε όταν ο Κλούνεϊ προσφέρθηκε να επενδύσει κάποια κεφάλαια για το σκοπό αυτό. Το αρχικό κεφάλαιο που επένδυσαν ο Κλούνεϊ, ο Γκέρμπερ και ο Μάικλ Μέλντμαν (ένας τρίτος φίλος που προστέθηκε) ήταν 600.000 δολάρια.

Casamigos

Έτσι, το 2014, μετά από δύο χρόνια έρευνας και δοκιμών, έφτιαξαν τη δική τους φίρμα τεκίλας, την τεκίλα Casamigos, και άρχισαν να τη συστήνουν σε φίλους και γνωστούς τους, οργανώνοντας πάρτι και βραδιές γευσιγνωσίας. Όπως ήταν φυσικό η τεκίλα έγινε γρήγορα πολύ διάσημη λόγω των ιδρυτών της, και όλα σχεδόν τα μέσα ανέδειξαν την προσπάθεια αυτή. Όμως η τεκίλα Casamigos αποδείχτηκε πραγματικά αξιόλογη, αφού κέρδισε τα πρώτα βραβεία στο «San Francisco World Spirits Competition», στο «The Spirits of Mexico Tasting Competition» και στο «Los Angeles International Spirits Competition». Οι πωλήσεις εκτινάχτηκαν. Από 40. 000 κιβώτια που πουλήθηκαν το 2014, οι πωλήσεις διπλασιάστηκαν το 2015, και τεραπλασιάστηκαν το 2016, καθώς η τεκίλα Casamigos, εκτός από τις ΗΠΑ, πουλιόταν πλέον και σε 37 ξένες χώρες.

Το 2017, η μεγαλύτερη ίσως εταιρεία εμπορίας οινοπνευματωδών ποτών η βρετανική Diageo, βλέποντας πως η τεκίλα Casamigos ήταν το γρηγορότερα αναπτυσσόμενο ποτό στην Αμερική, έκανε πρόταση να αγοράσει την εταιρεία, προσφέροντας ένα δισ. δολάρια! Η προσφορά έγινε δεκτή, η εξαγορά έγινε το 2018, και όλοι βγήκαν κερδισμένοι. Τελικά αυτό που ξεκίνησε σαν αστείο, αυτό που ξεκίνησε σαν ένα στοίχημα για να φτιαχτεί η «τέλεια τεκίλα», απέδωσε σπουδαία κέρδη.

Η διασημότητα της τεκίλας του Τζορτζ Κλούνεϊ, έφερε και άλλους μνηστήρες στην περιφέρεια του Χαλίσκο. Γιατί κανένα ποτό δεν μπορεί να ονομαστεί «τεκίλα» αν δεν προέρχεται από το Μεξικό και συγκεκριμένα την επαρχία του Χαλίσκο. Έτσι, η περιοχή γέμισε από διάφορους διάσημους που ήθελαν να φτιάξουν τη δική τους φίρμα τεκίλας.

.@Casamigos Tequila nearly doubled its volumes to reach 2.2 million nine‐litre cases in 2021, just a year after it surpassed the million‐case mark for the first time https://t.co/Ir7EJqVUDP — The Spirits Business (@spiritsbusiness) June 27, 2022

Οι πλούσιοι και διάσημοι της τεκίλας

Ένας από τους πρωτοπόρους της τεκίλας είναι ο κιθαρίστας και συνθέτης Κάρλος Σαντάνα, ο οποίος κατάγεται από το Μεξικό. Ο Σαντάνα, το 2011 αγόρασε ένα μερίδιο της τεκίλας Casa Noble, η οποία ιδρύθηκε και ανήκει στην οικογένεια Ερμοσίγιο.

Η Βρετανίδα ποπ τραγουδίστρια Ρίτα Όρα, παρουσίασε το 2019 την τεκίλα Prospero. Η φίρμα έχει την έδρα της στην μικρή πόλη Τεκίλα, στην επαρχία Χαλίσκο, και παράγεται στην παραδοσιακή ποτοποιΐα του Ντον Ρομπέρτο.

Ο ράπερ Ε-40 (Ερλ Στίβενς), είχε αναμιχθεί στην παραγωγή κρασιών και κάποιων έτοιμων ποτών με βάση το ρούμι. Το 2018, όμως, βλέποντας τη μεγάλη ζήτηση της αγοράς, παρουσίασε και την τεκίλα E. Cuarenta.

Ο Άνταμ Λιβάιν (τραγουδιστής του συγκροτήματος Maroon 5) και ο Σάμι Χάγκαρ (του συγκροτήματος Van Halen), παρουσίασαν το 2017 τη δική τους εκδοχή, ένα ποτό που συνδυάζει το μεζκάλ και την τεκίλα, και το οποίο ονόμασαν Santo Mezquila.

Οι AC/DC, είχαν παρουσιάσει τη δική τους μπύρα, το δικό τους κρασί και το δικό τους μπέρμπον, όμως το 2016, παρουσίασαν τη δική τους Thunderstruck Tequila.

Ο Τζάστιν Τιμπερλέικ έκανε τη δική του τεκίλα, Sauza 901, το 2009.

Ο Παφ Ντάντι, που διαφήμιζε για χρόνια την βότκα Ciroc, της εταιρείας Diageo, βλέποντας τα πιθανά κέρδη, αποφάσισε το 2014, και τελικά αγόρασε το 50% της τεκίλας DeLeon. Το υπόλοιπο μερίδιο ανήκει στην βρετανική εταιρεία ποτών Diageo.

Ο μουσικός και τραγουδιστής Νικ Τζόνας, και ο σχεδιαστής αντρικής μόδας Τζον Βαρβάτος, το 2019, προχώρησαν σε συνεργασία με την εταιρεία ποτών Stoli Group, και τελικά παρουσίασαν την τεκίλα Villa One.

Ο μποντιμπίλντερ ηθοποιός Ντουέιν «The Rock» Τζόνσον, το 2020 παρουσίασε τη δική του τεκίλα, Teremana. Το ποτό κατασκευάζεται από την εταιρεία Siete Bucks Spirits, με τη συμμετοχή του Ντουέιν Τζόνσον, του συνιδρυτή Ντάνι Γκαρσία, και των βετεράνων ποτοποιών Τζίνα Φάνιαν και Κεν Όστιν.

Το μοντέλο Κένταλ Τζένερ παρουσίασε πρόσφατα τη δική της μάρκα τεκίλας, την τεκίλα «818», η οποία λέγεται ότι κάνει πολύ καλές πωλήσεις.

Γιατί η τεκίλα;

Οι διάσημοι είδαν ότι υπήρχαν τεράστια περιθώρια κέρδους στην παρασκευή και διάθεση του αλκοόλ. Εκτός από τον Τζορτζ Κλούνεϊ που άρχισε να ασχολείται θέλοντας να φτιάξει την «τέλεια τεκίλα» για το εαυτό του και τους φίλους του, οι υπόλοιποι διάσημοι με τα εκατομμύρια ακολούθων τους στο Instagram ουσιαστικά «δανείζουν» το όνομά τους, προσφέροντας στην κάθε εταιρεία που παρασκευάζει τεκίλα, δωρεάν διαφήμιση του προϊόντος της και μια τεράστια δυναμική ομάδα καταναλωτών. Ο Σάμι Χάγκαρ, δήλωσε ότι τα χρήματα που βγάζει από την τεκίλα, δεν τα έβγαζε ούτε στις πιο ένδοξες στιγμές της μουσικής του καριέρας, όταν μαζί με τους Van Halen περιόδευαν ανά την υφήλιο κάνοντας γιγάντιες ζωντανές εμφανίσεις. Έπειτα, η τεκίλα (αν εξαιρέσει κανείς το φυτό της αγαύης που θέλει 7-9 χρόνια για να ωριμάσει) είναι σχετικά γρήγορο ποτό στην παρασκευή του καθώς στην απλή του μορφή δεν χρειάζεται μεγάλα διαστήματα ωρίμανσης. Τρίτον, η τεκίλα είναι ένα ποτό προσιτό στους νέους είτε σκέτη (σαν σφηνάκι) είτε σαν κοκτέιλ. Τέταρτον, είναι ένα ποτό που λόγω κουλτούρας το μεγάλο του καταναλωτικό κοινό βρίσκεται στις ΗΠΑ και στη Λατινική Αμερική.

Πάντως δεν είναι λίγοι εκείνοι που φοβούνται ότι όλη αυτή η ενασχόληση των διάσημων με την τεκίλα, τελικά μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ και να βλάψει αυτή τη μακραίωνη μεξικάνικη παράδοση της παρασκευής τεκίλας, εξαντλώντας τους φυσικούς πόρους και φέρνοντας σε δεύτερη μοίρα την πολιτιστική παράδοση της ποτοποιΐας του Μεξικού. Μην ξεχνάμε ότι η τεκίλα δεν είναι ένα απλό ποτό, αλλά ένα πολιτισμικό προϊόν του Μεξικού.

Διαβάστε επίσης:

Νέος Σωφρονιστικός Κώδικας: «Μαχαίρι» στις άδειες, περιστολή δικαιωμάτων και οπισθοδρόμηση

Βασίλης Μάγγος «παρών», δικαιοσύνη… «απούσα»

Νίκος Μαραντζίδης στο topontiki.gr: Η άκρα δεξιά είναι δυστυχώς στη μόδα και είναι μεταδοτική