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08.12.2022 20:56

Δυτική Αττική: Πυροβολισμοί Ρομά κατά αστυνομικών – Φωτιές σε κάδους και οδοφράγματα

08.12.2022 20:56
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Ακόμη μια νύχτα μεγάλης έντασης βιώνει η δυτική Αττική, καθώς άνοιξε νέος κύκλος βίας από ομάδες Ρομά που διαμαρτύρονται για τον πυροβολισμό του 16χρονου στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικό. 

Φωτιές σε κάδους σκουπιδιών ενώ σημειώθηκαν και πυροβολισμοί από Ρομά προς αστυνομικούς της ΟΠΚΕ στη λεωφόρο Διυλιστηρίων, στον Ασπρόπυργο κοντά στη ΔΕΗ. Όπως αναφέρει η Αστυνομία δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ πιθανότητα τα πυρά προήλθαν από κυνηγετική καραμπίνα.

Την ίδια ώρα, στη περιοχή Νέα Ζωή Ασπροπύργου ξέσπασε μεγάλη φωτιά, ενώ στα Μέγαρα σημειώθηκαν επεισόδια μικρής έκτασης, στον παράδρομο του 40ου χλμ. της Εθνικής Οδού.

Παράλληλα, Ρομά συγκεντρώθηκαν και στο Σχιστό Κορυδαλλού, όπου έβαλαν φωτιές σε κάδους και σε λάστιχα και η κατάσταση είναι τεταμένη. Τα επεισόδια διαδραματίζονται στην οδό Δερβενακίων.

Λόγω των επεισοδίων, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ποταμού από το ύψος της Καραολή & Δημητρίου, έως την Δερβενακίων, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η Τροχαία ανακοίνωσε εκτροπή της κυκλοφορίας στην Περιφερειακή Αιγάλεω. Ειδικότερα, η περιφερειακή Αιγάλεω είναι κλειστή από τη Λεωφόρο ΝΑΤΟ μέχρι τα διυλιστήρια και στα δυο ρεύματα.

Παράλληλα, η Αττική Οδός ενημέρωσε πως τελευταία έξοδος προς Σκαραμαγκά είναι η Λεωφόρος ΝΑΤΟ.

Οι συγκεντρωμένοι πετούν και αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις και στο σημείο βρίσκεται και η Πυροσβεστική.

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