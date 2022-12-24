Σοκ στη Γαλλία: Δολοφονήθηκε ο 22χρονος ποδοσφαιριστής Αντέλ Μεντί

Η Ομπάνι, ομάδα της γαλλικής Γ΄ Εθνικής (3ος όμιλος), θρηνεί τον θάνατο του 22χρονου επιθετικού της Αντέλ Σαντάνα Μεντί, ο οποίος πυροβολήθηκε τη νύχτα μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου στο 14ο διαμέρισμα της Μασσαλίας, όπως αναφέρει ο γαλλικός Τύπος.

Ο νεαρός Γάλλος ποδοσφαιριστής είχε περάσει από το προπονητικό κέντρο της Ολιμπίκ Μαρσέιγ, πριν κατευθυνθεί στην Αγγλία και στη συνέχεια στις Κοτ Μπλε Μαρινιάν και καταλήξει στην Ομπάνι το περασμένο καλοκαίρι.

«Θα αφήσει ένα μεγάλο κενό και θα παραμείνει για πάντα ένας από εμάς. Όλες μας οι σκέψεις και τα συλλυπητήρια πάνε στην οικογένειά του», ανέφερε στη δήλωσή της η Ομπάνι στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της.

