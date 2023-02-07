search
ΚΟΣΜΟΣ

07.02.2023 17:13

Pink Floyd: Το τσεκούρι του πολέμου ξέθαψε το ζεύγος Gilmour – Οχετός κατά του Roger Waters

07.02.2023 17:13
David Gilmour και Roger Waters εξακολουθούν να διατηρούν την μεταξύ τους αντιπαλότητα.

Αυτή τη φορά, αφορμή της νέας αντιπαράθεσης, αποτέλεσε μια αδικαιολόγητη διαδικτυακή επίθεση της συζύγου του Gilmour, Polly Samson, η οποία, μεταξύ άλλων χαρακτήρισε τον Waters ως μισογύνη, αντισημίτη και απολογητή του Πούτιν. «Δυστυχώς Roger Waters είσαι αντισημίτης μέχρι τον σάπιο πυρήνα σου. Και ένας απολογητής του Πούτιν και ψευδόμενος, κλέφτης, υποκριτής, φοροφυγάς, μισογύνης, ζηλόφθονος, μεγαλομανής. Αρκετά με τις ανοησίες σου», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Κάθε λέξη είναι αποδεδειγμένα αληθινή» ανέφερε ο σύζυγός της.

Ο Waters, αναμενόμενα απάντησε με δική του ανάρτηση, όπου χαρακτήρισε το περιεχόμενο της ανάρτησης της Samson πλήρως αναληθές. «Γνωρίζω τα εμπρηστικά και εξωφρενικά ανακριβή σχόλια της Polly Samson στο Twitter, τα οποία απορρίπτω πλήρως». Ο ίδιος μάλιστα λαμβάνει συμβουλές για τη στάση που θα κρατήσει.

Σημειώνεται πως η σύζυγος του αντικαταστάτη του Syd Barrett στους Pink Floyd έγραψε στίχους για σόλο κομμάτια του συζύγου της, αλλά και για το άλμπουμ των Pink Floyd το 1994 «The Division Bell», 9 χρόνια μετά από την αποχώρηση του ιδρυτή της θρυλικής μπάντας, Roger Waters.

Οι κατηγορίες της Samson προέκυψαν έπειτα από νέα συνέντευξη του Waters, στην οποία εξέφρασε εκ νέου τις πολιτικές του απόψεις γύρω από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και το Παλαιστινιακό ζήτημα. Ο ίδιος τόνισε πως ο πόλεμος της Ρωσίας ήταν «πιθανώς η πιο προκληθείσα εισβολή ποτέ».

Παράλληλα, επιτέθηκε στο «ισραηλινό λόμπι» επειδή προσπάθησε να τον «σιωπήσει» εν μέσω διαμάχης για τις επερχόμενες συναυλίες του στη Γερμανία, επειδή δίνει φωνή στον 75χρονο αγώνα για ίσα ανθρώπινα δικαιώματα «για όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου στην Παλαιστίνη/Ισραήλ» και ξεκαθάρισε πως «οι Ισραηλινοί διαπράττουν γενοκτονία».

