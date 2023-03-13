Τέμπη: Σοκαριστική καταγγελία για το σταθμαρχείο Λάρισας -«Έκαναν πάρτι, έσβηναν φώτα, μουσικές, ουίσκι»

Νέα καταγγελία για την κατάσταση που επικρατούσε στο σταθμαρχείο της Λάρισας στη βραδινή βάρδια πριν από το δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με υπάλληλο της καθαριότητας στο σταθμαρχείο της Λάρισας, τα πάρτι ήταν συχνό φαινόμενο, με τους εργαζόμενους να μαζεύονται με φίλους τους, να βάζουν μουσική και να πίνουν ποτά.

«Εκείνο το βράδυ είχα ρεπό, γιατί βράδυ δουλεύω. Φεύγω από Θεσσαλονίκη με το 63 19:25, είναι αυτό το τρένο δηλαδή, έτσι πάει, και κατεβαίνω στη Λάρισα και μετά κάθομαι εκεί μιάμιση ώρα και περιμένω το 62.

Μαζεύονταν εκεί πέρα το βράδυ, ας πούμε. Μαζεύονταν, έσβηναν τα φώτα, μουσικές, ουίσκι. Πάρτι ας το πούμε. Εγώ τουλάχιστον όταν πήγαινα εκεί πέρα, έβλεπα κάποια πράγματα, γιατί μιλούσα, χαιρετούσα».

«Ο πίνακας υπολειτουργούσε»

Η καθαρίστρια μιλά και για τον πίνακα με τα κλειδιά και την επικοινωνία ανάμεσα σε μηχανοδηγούς αμαξοστοιχιών και σταθμάρχες.

«Ο πίνακας υπολειτουργούσε και θα το ξαναπώ, πιο πολύ συνεννοούνταν με τα τηλέφωνα, σταθμάρχης με μηχανοδηγό. Εγώ αυτό είχα καταλάβει τόσο καιρό, σας είπα είμαι στην καθαριότητα. Η λειτουργία γίνεται με το τηλέφωνο και υπάρχει και ένα σαν GPS εκεί πέρα μηχανοδηγού με σταθμάρχη.

Δύο χρόνια που είμαι εκεί, πρώτα περνούσε η εμπορική προς Αθήνα από την πρώτη γραμμή της Λάρισας και μετά έφευγε το Intercity 62. Αυτό τώρα πώς έγινε δεν γνωρίζω».

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στη Σίνδο (Videos)

Πέθανε ο ηθοποιός Γιώργος Ζωγράφος

Φθορές σε γέφυρα της Εθνικής – Τα σίδερα είναι ορατά με γυμνό μάτι (Video)