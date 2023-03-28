search
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

28.03.2023 18:22

Εκλογές 2023: Πότε κλείνουν τα σχολεία

28.03.2023 18:22
Εκλογές 2023
Eurokinissi αρχείο

Εκλογές 2023 και επίσημα στις 21 Μαΐου. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Πότε κλείνουν τα σχολεία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ώστε να ολοκληρωθεί η εκλογική αναμέτρηση.

Η ανακοίνωση του πρωθυπουργού έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του υπουργικού της παρούσας κυβέρνησης.

Οι εκλογές με την απλή αναλογική θα γίνουν λοιπόν στις 21 Μαΐου, κάτι που σημαίνει ότι τα σχολεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, θα πρέπει να κλείσουν για δύο ημέρες, προκειμένου οι αίθουσες να μετατραπούν σε εκλογικά κέντρα.

Πρόκειται για την Παρασκευή προ των εκλογών, δηλαδή την Παρασκευή 19 Μαΐου και τη Δευτέρα μετά τις εκλογές, δηλαδή τη Δευτέρα 22 Μαΐου.

Εκλογές 2023: Πότε κλείνουν τα σχολεία – Οι ημερομηνίες

Τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά κλείνουν στις 15 Ιουνίου 2023. Το τελευταίο μάθημα στα Γυμνάσια θα γίνει στις 30 Μαΐου 2023. Οι εξετάσεις στα Γυμνάσια θα τελειώσουν στις 15 Ιουνίου.

Από την άλλη, τα Λύκεια τελειώνουν τα μαθήματα στις 19 Μαΐου 2023. Στη Γ’ Λυκείου οι ενδοσχολικές εξετάσεις τελειώνουν στις 30 Μαΐου. Οι Α’ και Β’ Λυκείου θα τελειώσουν στις 15 Ιουνίου 2023.

Τα σχολεία λοιπόν αναμένεται να παραμείνουν κλειστά λόγω των εκλογών την Παρασκευή 18 Μαΐου και τη Δευτέρα 22 του ίδιου μήνα.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται και η επιβεβαίωση από το υπουργείο Παιδείας, το οποίο το επόμενο διάστημα θα εκδώσει τη σχετική ανακοίνωση.

