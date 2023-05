Την αποθέωση γνώρισε ο Τζόνι Ντεπ στο Φεστιβάλ των Καννών, ένα χρόνο μετά την πολύκροτη δίκη του με την πρώην σύζυγό του και ηθοποιό, Άμπερ Χερντ.

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στις Κάννες, καθώς έκανε πρεμιέρα η γαλλόφωνη ταινία «Jeanne Du Barry» στην οποία πρωταγωνιστεί ως Λουδοβίκος XV, ο βασιλιάς της Γαλλίας από τον Σεπτέμβριο του 1715 έως τον θάνατό του το 1774.

Μετά την προβολή της ταινίας, ο Τζόνι Ντεπ υπήρξε δέκτης ενός standing ovation διάρκειας 7 λεπτών.

Ο ηθοποιός συγκινήθηκε, καθώς το κοινό τον χειροκροτούσε όρθιο για επτά λεπτά αποθεώνοντας την ταινία και τον ίδιο, με τον ηθοποιό να δακρύζει.

