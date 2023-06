Τους υψηλότερους βαθμούς αξιολόγησης σε επίπεδο αξιοπιστίας, ανάμεσα σε 32 ΜΜΕ του Ηνωμένου Βασιλείου, έντυπα και ηλεκτρονικά, συγκέντρωσαν το BBC και η εφημερίδα Financial Times.

Τη χειρότερη βαθμολογία είχε, στην νέα έρευνα του διεθνούς ερευνητικού οργανισμού YouGov για τα ΜΜΕ της χώρας, η εφημερίδα The Sun.

Δύο στους πέντε (44%) που πήραν μέρος στην έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 16 έως 21 Μαΐου και πήραν μέρος 2.000 άτομα, αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, απάντησαν θεωρούν «πολύ αξιόπιστο» έως «αξιόπιστο» το BBC.

Ωστόσο είναι οι Finacial Times που κατακτούν τον τίτλο του πιο αξιόπιστου ΜΜΕ διότι αν και με ποσοστό εμπιστοσύνης 40%, εμφανίζουν χαμηλότερη βαθμολογία αναξιοπιστίας (23%) από ότι το BBC (36%).

O δείκτης εμπιστοσύνης για την οικονομική εφημερίδα διαμορφώθηκε στο +30, ενώ του BBC στο +22.

Μεταξύ των τηλεοπτικών δικτύων, έπειτα από το BBC, ως άξιο εμπιστοσύνης ψηφίστηκε (39%) το ITV (αλλά με δείκτη «καθαρής εμπιστοσύνης» +28), το Channel 4 το οποίο θεωρείται άξιο εμπιστοσύνη σε ποσοστό 38% του δείγματος .

Στον έγχαρτο Τύπο, o Guardian, σε επίπεδο πολιτικών- μη οικονομικών ημερήσιων εκδόσεων, ψηφίστηκε ως η πιο αξιόπιστη εφημερίδα (33%) με δείκτη καθαρής εμπιστοσύνης +15.

Οι εφημερίδες Τhe Times και The Independent μοιράστηκαν την ψήφο εμπιστοσύνης του αναγνωστικού κοινού στο ίδιο ποσοστό (30%) όμως η έρευνα έδειξε ότι ο Independent διαφοροποιήθηκε στις λεπτομέρειες για τούτο και έχει καθαρό δείκτη εμπιστοσύνης καλύτερο από εκείνο των Times (16 έναντι 14), όπως φαίνεται και στον πίνακα δεδομένων του YouGov, επεξεργασμένο από τον έγκυρο εξειδικευμένο ειδησεογραφικό οργανισμό Press Gazette.

Σε ποσοστό 9% ανέρχονται οι Βρετανοί οι οποίοι δήλωσαν ότι θεωρούν έγκυρη την ταμπλόιντ εφημερίδα The Sun. H συντριπτική πλειοψηφία (74%) την θεωρεί ανάξια εμπιστοσύνης και για τούτο ο δείκτης καθαρής εμπιστοσύνης προσδιορίστηκε στο -53.

Γενικώς τα βρετανικά ταμπλόιντ (The Star, The Mirror, The Daily Mail, The Express) θεωρούνται αναξιόπιστα και όλα εμφανίζουν δείκτη εμπιστοσύνης με διψήφιο αρνητικό πρόσημο.

Δείτε τους πίνακες:

Διαβάστε επίσης:

Σασμός – Spoiler: Ο Μαθιός εξομολογείται τα πάντα στον παπά Μιχάλη (Videos)

«Χωρίς χάρτη» στο Action 24 – Η νέα ταξιδιωτική εκπομπή αρχίζει το Σάββατο

Μια εβδομάδα διαρκεί η μεγαλύτερη διαφήμιση παγκοσμίως και είναι ήδη στον «αέρα»