Με διψήφιο ποσοστό που έφτασε το 11,3% ενισχύθηκαν οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου Bosch στην Ελλάδα το 2022, φτάνοντας τα 245,9 εκατομμύρια ευρώ.

Αντίστοιχα τα κέρδη διαμορφώθηκαν στα 2,9 εκατ. ευρώ, ενώ όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Ιωάννης Κάπρας η Bosch παρουσιάζει τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα διψήφια ποσοστά αύξησης τζίρου παρά τις διαδοχικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η χώρα.

Επίσης, ο ίδιος σημείωσε για το 2022 ότι όλες οι θυγατρικές του ομίλου Bosch στην Ελλάδα κατέγραψαν θετική πορεία.

Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών ανά τμήμα και δραστηριότητα, το τμήμα Αυτοκίνησης σημείωσε συνολική αύξηση 9,5% στην Ελλάδα. Το τμήμα των Καταναλωτικών Αγαθών κατέγραψε μια αύξηση της τάξεως του 14,4% ενώ το τμήμα Ενέργειας και Τεχνολογίας Κτηρίων σημείωσε μείωση, 6,4%, η οποία θεωρείται μικρή δεδομένου του ισχυρού αντίκτυπου των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Τέλος, ο τομέας των Βιομηχανικών Λύσεων σημείωσε ανάπτυξη της τάξεως του 20%.

Σε ότι αφορά τις επιδόσεις για το έτος που διανύουμε ο κ. Κάπρας είπε ότι στο τετράμηνο η ανάπτυξη ήταν της τάξης του 4,8% αλλά η πρόβλεψη για το σύνολο του έτους φτάνει στο 5,4%.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2022, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Κάπρας, ανέφερε: «Το 2022 ήταν αναμφίβολα ένα έτος γεμάτο προκλήσεις. Η ενεργειακή κρίση και οι επιπτώσεις της, ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και των επιτοκίων, καθώς και ο πληθωρισμός αποτέλεσαν επιγραμματικά τη βάση ενός δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος το περασμένο έτος. Κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, η εταιρεία κατάφερε όχι μόνο να ανταποκριθεί με επιτυχία, αλλά και να σημειώσει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα αυτό τα αποδίδουμε σίγουρα στις ισχυρές βάσεις που διαθέτει μια εταιρεία όπως η Bosch, αλλά κυρίως στα αντανακλαστικά της εταιρείας που της επιτρέπουν να προσαρμόζεται στις αλλαγές και τις νέες συνθήκες του περιβάλλοντος».

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στον όμιλο Bosch στην Ελλάδα ανήλθε στα 280 άτομα, σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση τον Δεκέμβριο του 2022.

Για το τρέχον οικονομικό έτος, αναμένεται ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας της τάξεως 2,4 τοις εκατό κάτι που φαίνεται και από τα στοιχεία των πρώτων μηνών του έτους. Σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται ότι η παγκόσμια οικονομική παραγωγή θα αυξηθεί κατά 1,7 τοις εκατό.

«Παρότι αναμένουμε μια απαιτητική χρονιά και στην Ελλάδα λόγω της τρέχουσας κατάστασης, παραμένουμε προσηλωμένοι στην τοπική αγορά και τις μακροπρόθεσμες δυνατότητές της», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bosch Ελλάδας.

Όμιλος Bosch 2023: Στρατηγική πορεία και νέες προοπτικές

Το 2022, η Bosch, σε παγκόσμιο επίπεδο, διανύοντας μια απαιτητική χρονιά, ξεπέρασε τους επιχειρηματικούς της στόχους. Ο προμηθευτής τεχνολογίας και υπηρεσιών αύξησε τις συνολικές πωλήσεις παγκοσμίως στα 88,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το περιθώριο κέρδους αυξήθηκε από 4,0 σε 4,3 τοις εκατό.

«Αντιμετωπίσαμε ικανοποιητικά τις προκλήσεις του 2022 – τόσο οι πωλήσεις μας όσο και το περιθώριο κέρδους ήταν υψηλότερα από τα αναμενόμενα», δήλωσε ο Δρ. Stefan Hartung, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Robert Bosch GmbH.

Αν και επακολούθησαν οι επιπτώσεις της πανδημίας, η Bosch κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις της κατά 3,5 τοις εκατό το πρώτο τετράμηνο του 2023. Ενώ, παρά τις μέτριες οικονομικές προοπτικές που προβλέπονται, η εταιρεία στοχεύει σε αύξηση πωλήσεων μεταξύ του 6,0 και του 9,0 τοις εκατό για ολόκληρο το 2023.

Ο στόχος που αφορά το περιθώριο κέρδους από τις δραστηριότητες του 2023 είναι 5,0 τοις εκατό. Ακόμα κι αν το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, η Bosch θέλει να αναπτυχθεί σημαντικά πιο γρήγορα μέσα στα επόμενα χρόνια. «Στόχος μας είναι να αναπτυχθούμε σε κάθε περιοχή του κόσμου και να είμαστε μεταξύ των τριών κορυφαίων προμηθευτών στις αγορές μας», δήλωσε ο Hartung.

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής προκαλεί σημαντικές αναταραχές στις επιχειρήσεις και την κοινωνία, ενώ παράλληλα επιταχύνει την τεχνολογική αλλαγή. «Αυτός ο τεχνολογικός μετασχηματισμός φέρνει στο προσκήνιο ευκαιρίες ανάπτυξης που θέλουμε να αδράξουμε.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μότο «Τεχνολογία για τη ζωή» γίνεται πράξη – όχι μόνο όταν πρόκειται για τις μεγάλες τάσεις του εξηλεκτρισμού, του αυτοματισμού και της ψηφιοποίησης, αλλά και όσον αφορά το λογισμικό και την τεχνητή νοημοσύνη», είπε ο Hartung.

Η Bosch ανταποκρίνεται σε αυτήν την τάση της μηχανικής αυτοκινήτων που βασίζεται σε λογισμικό, επαναπροσδιορίζοντας τις δραστηριότητές της στην αλυσίδα εφοδιασμού αυτοκινήτων: εντός της Robert Bosch GmbH, η Bosch Mobility θα διοικείται μελλοντικά ως ξεχωριστός επιχειρηματικός τομέας με ευθύνη για τις δικές του δραστηριότητες και διαφορετική ηγετική ομάδα. Στόχος είναι να μπορούμε να εξυπηρετούμε από μία μόνο πηγή, υφιστάμενες και νέες ανάγκες πελατών, αποτελεσματικότερα και ταχύτερα με προσαρμοσμένες λύσεις.

Ο πρόεδρος της Bosch ανακοίνωσε ότι η προσφάτως αναδιαρθρωμένη επιχείρηση της αυτοκίνησης προβλέπεται να αναπτύσσεται κατά μέσο όρο ετησίως περίπου 6,0 τοις εκατό, έως το 2029, και ότι θα επιτύχει ετήσιες πωλήσεις άνω των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ.

