Κένταλ Τζένερ: «Δε νοιώθω ότι έχω θέση στην οικογένειά μου» (photos)

Η Κένταλ Τζένερ μίλησε στο WSJ και μίλησε για την οικογένειά της αλλά και πως είναι να ανοίκει κανείς στη «συμμορία» των Καρντάσιανς «Γεννήθηκα σε αυτή τη ζωή, αλλά δεν την επέλεξα» δήλωσε αρχικά.

Όπως εξήγησε η Κένταλ Τζένερ, από τότε που θυμάται τον εαυτό της, ένιωθε πως δεν είχε καμία σχέση με την υπόλοιπη οικογένειά της. «Δεν είμαι φτιαγμένη για αυτό, με κανέναν τρόπο. Δεν είμαι καλή σε αυτό. Το κάνω κι έχω μάθει πώς να το κάνω», σημειώνει.

Kendall Jenner says she doesn't feel like a “Kardashian”:



“I obviously understand I fall under the umbrella of the Kardashian sisters. It’s just weird to me … because I am just like my dad in so many ways. I’m such a Jenner, in my opinion.”



