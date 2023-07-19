Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε Δυτική Αττική, Λουτράκι, Ρόδο – Σε ύφεση η φωτιά στη Λακωνία

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Συνεχίζεται η μάχη της πυροβεστικής για τρίτο 24ωρο καθώς η χώρα μας παραμένει σε πύρινο κλοιό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν και απόψε μεγάλο αγώνα προκειμένουν να αναχαιτιστούν τα μέτωπα σε Δυτική Αττική, Λουτράκι, Ρόδο.

Με βάση και την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής αργά το βράδυ, η φωτιά στη Λακωνία παρουσίαζε ύφεση. Ωστόσο, η νύχτα προμηνύεται δύσκολη, αφού παρά το γεγονός ότι το απόγευμα της Τετάρτης (19/7) σε ορισμένες περιοχές οι άνεμοι είχαν κοπάσει, το βράδυ αυξήθηκε ξανά η ένταση και τα μποφόρ έγιναν οι μεγαλύτεροι αντίπαλοι της Πυροσβεστικής μέσα στο σκοτάδι.

Σύμφωνα πάντως με τον εκπρόσωπο τύπου της Πυροσβεστικής τα μεγαλύτερα μέτωπα μαίνονται στη Δυτική Αττική και τη Ρόδο. Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι λόγω των ακραίων συνθηκών που θα επικρατήσουν λόγω του επικείμενου καύσωνα, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής την απαγόρευση κυκλοφορίας σε πάρκα, δάση και δασικές εκτάσεις, όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 3, 4, ή 5.

Στη Στεφάνη Δερβενοχωρίων και στη Μάνδρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με συνεχείς αναζωπυρώσεις. Βελτιωμένη η εικόνα στο μέτωπο της Οινόης κοντά στον οικισμό Λεύκα, όπου ο αέρας έχει κοπάσει. Το απόγευμα της Τετάρτης εκκενώθηκε ο οικισμός Πεύκη που περικλύκλωθηκε από τις φλόγες, ενώ εκκενώθηκε και το μοναστήρι Νηπίων.

Παραμένουν επίγειες δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις και για να μην περάσει στον δρυμό της Πάρνηθας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον οικισμό Τσακάλι Μάνδρας, απ’ όπου πέρασε η λαίλαπα της φωτιάς, αρκετοί κάτοικοι έχουν πλέον επιστρέψει στα σπίτια τους, όπως και στο Κανδήλι Μεγάρων. Υπενθυμίζεται ότι ένας πυροσβέστης λιποθύμησε από την αποπνικτική ατμόσφαιρα και την εξάντληση στη Νέα Πέραμο, ενώ τουλάχιστον 23 πυροσβέστες διακομισθηκαν με αναπνευστικά προβλήματα από την περιοχή Στεφάνι και ακόμη τρεις με ελαφριά εγκαύματα.

«Μας αφήσαν αβοήθητους» κατήγγειλαν εκπρόσωποι του δήμου Μεγαρέων. «Καήκανε όλα, και σταμάτησε η φωτιά στον δρόμο, δεν είχαμε καμία βοήθεια από κανέναν» τόνισε στο Κόκκινο ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων Κώστας Φυλακτός.

Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στο Λουτράκι, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων.

Καίει ασταμάτητη η φωτιά στη Ρόδο

Πολύ δύσκολη η κατάσταση στο νησί της Ρόδου, όπου η πυρκαγιά καίει πευκοδάσος.

Είναι μεγάλο το μήκος του μετώπου, έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα, ανέφερε στο Κόκκινο ο αντιδήμαρχος Καμείρου Σάββας Χριστοδούλου. Όπως είπε, άνθρωποι με προβλήματα υγείας και ηλικιωμένοι μεταφέρονται από τα Απόλλωνα σε ξενοδοχεία.

Η εκκένωση του οικισμού Απόλλωνα ακυρώθηκε, ωστόσο μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους σε ξενοδοχεία ανθρωποι με προβληματα υγειας και ηλικιωμενοι.

Καλύτερη η εικόνα στη Σπάρτη

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα μέτωπα της φωτιάς στη Σπάρτη που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης κοντά στο παλιό αεροδρόμιο της Σπάρτης, χωρίς ωστόσο να έχουν τεθεί υπο έλεγχο. Υπάρχουν ωστόσο αναζωπυρώσεις στο μέτωπο, όπου η φωτιά βρίσκεται σε μικρή ύφεση, με σύμμαχο τη μείωση της έντασης των ανέμων.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η κατάσταση στην περιοχή του Δαφνίου του Δήμου Ευρώτα είναι αρκετά καλύτερη σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Η περιοχή είναι δύσβατη, με αρκετές ενεργές εστίες. Η φωτιά που ξεκίνησε από το Πυρί και επεκτάθηκε προς το χωριό Δαφνί, έχει κάψει κυρίως ελιές, ενώ δεν απειλήθηκε οικισμός.

Υπό έλεγχο η φωτιά σε Πέλλα και Τανάγρα

Yπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αχλαδοχώρι, στα Γιαννιτσά Πέλλας. Οριοθετήθηκε και η πυρκαγιά στο μέτωπο της Τανάγρας.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Πέμπτη

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο, Πέμπτη 20 Ιουλίου, για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)

Ακολουθεί το κείμενο της ενημέρωσης του εκπροσώπου της Πυροσβεστικής:

«Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η μάχη στα μέτωπα των πυρκαγιών συνεχίζεται από όλες τις δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας κυρίως στη Δυτική Αττική και στη Ρόδο και όλοι οι φορείς καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια στο πεδίο για τον περιορισμό τους.

Η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Λευκόχωμα της Λακωνίας είναι σε ύφεση και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα ενώ επιχείρησαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Τις απογευματινές ώρες σήμερα πραγματοποιήθηκε σύλληψη άνδρα στη Μεσσηνία ο οποίος ομολόγησε για 3 διαφορετικές πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή κρατείται και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου πυρκαγιών σε όλη την επικράτεια, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επικρατήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εισηγήθηκε στις Περιφέρειες της χώρας τη λήψη αποφάσεων για πρόσθετες απαγορεύσεις διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας σε δάση και δασικές εκτάσεις περιοχών όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι στην κατηγορία 3, 4, ή 5.

Και αύριο αναμένεται να επικρατήσουν ακραίες συνθήκες. Παραμένουμε σε επιφυλακή.

Σας ευχαριστώ».

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