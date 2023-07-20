ΟΣΕ: Επαναλειτουργία της γραμμής προς Κιάτο

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Το «πράσινο φως» για την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής του Προαστιακού προς Κιάτο, που είχε διακοπεί με εντολή της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς, έδωσε σήμερα αργά το βράδυ η Πολιτική Προστασία.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΟΣΕ, τα συνεργεία του Οργανισμού θα δουλέψουν καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας, έτσι ώστε τις πρωινές ώρες η γραμμή να δοθεί σε κυκλοφορία.

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