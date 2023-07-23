Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Στα ημιτελικά των 100μ. πεταλούδα η Ντουντουνάκη

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Με καλές εμφανίσεις από τους Ελληνες αθλητές και μία πρόκριση σε ημιτελικό, άρχισαν τα ξημερώματα στη Φουκουόκα οι αγώνες κολύμβησης του 20ου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος υγρού στίβου.

Η Αννα Ντουντουνάκη κατέλαβε τη 12η θέση στα προκριματικά των 100μ. πεταλούδα με 58.12 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στους μεσημεριανούς (14:12) ημιτελικούς, όπου θα χρειαστεί έναν σαφώς καλύτερο χρόνο, αν θέλει να διεκδικήσει το εισιτήριο για τον αυριανό (24/7) τελικό.

Η πρωταθλήτρια του Παναθηναϊκού έχει φετινό ρεκόρ 57.75 και ατομικό 57.25.

Κορυφαία του προκριματικού ήταν η Κινέζα Γιουφέι Ζανγκ με 56.89, ακολουθούμενη από την Αυστραλή Εμα ΜακΚίον (57.05) και τη Γερμανίδα Αντζελίνα Κέλερ (57.23).

Αρκετά καλή ήταν η παρουσία του Απόστολου Παπαστάμου στα 400μ. μικτή ατομική. Ο άλλοτε παγκόσμιος πρωταθλητής εφήβων σημείωσε την καλύτερη επίδοση της τελευταίας διετίας (από τους Ολυμπιακούς του Τόκιο) με 4:14.52 και κατετάγη 10ος, με την οκτάδα του τελικού να «κλείνει» στο 4:12.85 του Νεοζηλανδού Λιούις Κλάρεμπερτ. Την κορυφαία επίδοση σημείωσε ο Αμερικανός Κάρσον Φόστερ με 4:09.83, μπροστά από τον κάτοχο του τίτλου και μεγάλο φαβορί του αγωνίσματος, τον Γάλλο Λεόν Μαρσά, ο οποίος έκανε 4:10.88.

Ο Στέργιος Μπίλας σημείωσε μεγάλο ατομικό ρεκόρ στα 50μ. πεταλούδα, αλλά έχασε για τρία εκατοστά του δευτερολέπτου την πρόκριση στους ημιτελικούς. Ο 22χρονος κολυμβητής του Ολυμπιακού πήγε στη Φουκουόκα με ρεκόρ 23.62 από τους φετινούς Χειμερινούς αγώνες και έκανε 23.39, πλησιάζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του Κριστιάν Γκολομέεβ (23.19). Με την επίδοση αυτή κατέλαβε τη 17η θέση μεταξύ 91 αθλητών, με τον Καναδό Τζος Λιέντο Εντουαρντς και τον Βούλγαρο Γιόσιφ Μιλαντίνοφ να είναι οι τελευταίοι που προκρίθηκαν με επίδοση 23.36. Ταχύτερος όλων ήταν ο Γάλλος Μαξίμ Γκρουσέ με 22.74, ενώ τα 23 δευτερόλεπτα «κατέβηκαν» επίσης ο Βρετανός Πϊτερς (22.85) και ο Κάρτερ από το Τρίνινταντ (22.89). Αξίζει να σημειωθεί ότι πίσω από τον Μπίλα έμειναν, μεταξύ άλλων, ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ Αντρι Γκοβόροφ από την Ουκρανία, ο Αυστραλός Κάμερον ΜακΙβόι και ο Αμερικανός Σέιν Κάσας.

Κοντά στο χρόνο του κολύμπησε ο Δημήτρης Μάρκος στα 400μ. ελεύθερο, όπου κατετάγη 19ος με 3:49.41. Ο Αυστραλός Σάμιουελ Σορτ ήταν μακράν ο ταχύτερος των προκριματικών με 3:42.44 (δεύτερος ο Αυστριακός Φέλιξ Αουμπεκ με 3:44.14), ενώ η οκτάδα του τελικού «έκλεισε» στο 3:45.43 του Ελβετού Αντόνιο Τζάκοβιτς.

Η ομάδα 4Χ100μ. ελεύθερο ανδρών δεν πήγε όσο καλά θα μπορούσε και με 3:15.86 κατετάγη 15η. Η τετράδα των Ανδρέα Βαζαίου, Απόστολου Χρήστου, Οδυσσέα Μελαδίνη και Κριστιάν Γκολομέεβ θα μπορούσε σίγουρα να κολυμπήσει πιο γρήγορα και να διεκδικήσει ακόμη και πρόκριση στον τελικό, αφού το 3:14.03 του όγδοου Ισραήλ ήταν εντός δυνατοτήτων της. ΗΠΑ και Αυστραλία ξεχώρισαν -όπως ήταν αναμενόμενο- με 3:11.63 και 3:11.64 αντίστοιχα, ενώ αξιοσημείωτος είναι ο αποκλεισμός της Γαλλίας (12η) και η ακύρωση της Βρετανίας.

Με πλήρη σύνθεση θα γίνει το μεσημέρι ο πολυαναμενόμενος τελικός των 400μ. ελεύθερο γυναικών, καθώς η Αμερικανίδα Κέιτι Λεντέκι (4:00.80), η Αυστραλή Αριάρν Τίτμους (4:01.39) και η Καναδή Σάμερ ΜακΙντος (4:01.72) πέρασαν εύκολα με τις τρεις καλύτερες επιδόσεις. Στα αξιοσημείωτα και ο ρεκόρ Ασίας του Κινέζου Χαϊγιάνγκ Κιν στα 100μ. πρόσθιο, όπου με 58.26 ήταν ο ταχύτερος των προκριματικών.

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