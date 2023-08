ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε μπαρ στην Καλιφόρνια – Τουλάχιστον 4 νεκροί (videos)

Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (24/8) στις αρχές της Καλιφόρνια μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην Τραμπιούκο Κάνιον, στην κομητεία Όραντζ, σε μπαρ-εστιατόριο όπου συχνάζουν μοτοσικλετιστές.

Ένοπλος άνοιξε πυρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη περισσότεροι, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία, προσθέτοντας πως και ύποπτος είναι επίσης νεκρός.

«Επιβεβαιώσαμε τέσσερις θανάτους επιτόπου, συμπεριλαμβανομένου του δράστη», ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Όραντζ μέσω X (του πρώην Twitter).

Heavy police presence after mass shooting at biker bar in Trabuco Canyon, California. pic.twitter.com/3qW0aH5JhT

Πρόσθεσε πως άλλοι έξι άνθρωποι «διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων πέντε με τραύματα από σφαίρες».

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου υπήρξε «εμπλοκή» αστυνομικού, πρόσθεσε η ίδια πηγή, σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο δράστης έπεσε νεκρός από δικά του πυρά. Κανένας αστυνομικός δεν τραυματίστηκε, διευκρίνισε.

BREAKING: At least 9 people shot at Cook’s Corners Bar in Trabuco Canyon, California pic.twitter.com/f13EheUQmy