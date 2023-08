Απεργία στο Χόλιγουντ: Στο… pause «Stranger Things», «Emily in Paris» και «Walking Dead» – Έχουν «παγώσει» 26 παραγωγές

Ελάχιστα 24ωρα απομένουν για να συμπληρωθούν τέσσερις μήνες από τότε που οι σεναριογράφοι στις ΗΠΑ «κατέβασαν» τα μολύβια και άφησαν τα πληκτρολόγια.

Περισσότεροι από 11.000 σεναριογράφοι τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών συμμετέχουν στην απεργία του συνδικάτου τους, WGA, διεκδικώντας αυξήσεις στις απολαβές τους (η μέση αμοιβή έχει μειωθεί κατά 4% ή 23% με προσαρμογή στον πληθωρισμό την τελευταία δεκαετία) δίκαιες απολαβές από πνευματικά δικαιώματα και παράγωγα, διασφαλίσεις για ελάχιστες θέσεις εργασίας στις ομάδες που γράφουν σενάρια/κείμενα σε σειρές, εκπομπές και ταινίες και διασφαλίσεις απέναντι στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στις κινητοποιήσεις, ως γνωστόν παίρνουν μέρος και οι ηθοποιοί. Τα σωματεία ηθοποιών και σεναριογράφων, SAG και WGA, υπερασπίζονται αιτήματα και δικαιώματα των μελών τους «σε μια εποχή ραγδαίων αβεβαιότητας για τη βιομηχανία του θεάματος, τη στιγμή που ανθίζει το streaming, ενώ μειώνονται οι εισπράξεις και υπάρχει ανάπτυξη και χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η απεργία έχει μουδιάσει την οπτικοακουστική βιομηχανία των ΗΠΑ και σε ότι αφορά στην τηλεόραση έχουν «παγώσει» περίπου 25 παραγωγές.

Αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιες να μην συνεχίσουν και άλλες να έχουν μικρότερους κύκλους επεισοδίων.

Στη σειρά «Stranger Things», η συγγραφή κειμένων για τον πέμπτο κύκλο άρχισε μεν τον περσινό Αύγουστο, αλλά παραμονές της έναρξης του τέταρτου κύκλου, τον περασμένο Μάιο, άρχισε η απεργία των συγγραφέων και έκτοτε δεν υπάρχει κάποιο νέο.

Στη τρίτη σεζόν του «Abbott Elementary» ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση στην κυκλοφορία και λιγότερα επεισόδια.

Καθυστέρηση εκτιμάται ότι θα έχει και η τέταρτη σεζόν της σειράς «Emily in Paris» (Netflix). Εκ των πραγμάτων τα προγραμματισμένα γυρίσματα για το καλοκαίρι πήγαν «περίπατο» και η παραγωγή ευελπιστεί να συνεχίσει το φθινόπωρο.

Τα γραψίματα του δεύτερου κύκλου της σειράς «The Last of Us» του HBO σταμάτησαν. Επίσης σε κατάσταση «αναστολής επ’ αόριστον» και πάντως μέχρι να σταματήσει η απεργία σεναριογράφων και ηθοποιών τέθηκε ο δεύτερος κύκλος της επικής σειράς γουέστερν «1923» (Paramount+), παρακλάδι του «Yellowstone».

Κανονικά, το μήνα που διανύουμε θα έπρεπε να είχαν αρχίσει τα γυρίσματα του δεύτερου κύκλου της σειράς «Night Agent» του Netflix, η οποία έκανε πάταγο, όταν εμφανίστηκε στη συνδρομητική πλατφόρμα. Αλλά καθώς δεν έχουν παραδοθεί σενάρια λόγω της απεργίας των σεναριογράφων και των ηθοποιών στην παραγωγή «δεν κουνιέται φύλλο».

Στον «πάγο» και η έκτη σεζόν της σειράς «Cobra Kai» δεδομένου ότι η αίθουσα των σεναριογράφων (writer’s room) είναι άδεια.

Ο Νιλ Γκέιμαν, από τους κορυφαίους μυθοπλάστες της εποχής μας, «πατέρας» του επιτυχημένου «The Sandman» είναι διαπρύσιος υποστηρικτής της απεργίας των σεναριογράφων. Τα γυρίσματα της σειράς είχαν αρχίσει τον περασμένο Ιούνιο, καθότι είχαν παραδοθεί από νωρίτερα σενάρια, σταμάτησαν όμως τον επόμενο μήνα, όταν στην απεργία «κατέβηκαν» και οι ηθοποιοί. Ο Γκέιμαν είναι αποφασισμένος να ξαναγράψει σενάρια αν χρειαστεί προκειμένου η κινητοποίηση να έχει αποτέλεσμα.

Το ίδιο ισχύει και για τη σειρά «Καλοί Οιωνοί» («Good Omens») καθώς δημιουργός του γκράφικ νόβελ και της μεταφοράς του στην tv είναι επίσης ο Γκέιμαν.

Στη σειρά «Η Διπλωμάτης» («The Diplomat», του Netflix) πραγματοποιούνταν γυρίσματα για τη δεύτερη σεζόν διότι γίνονταν στο Λονδίνο. Σταμάτησαν όμως, στα μέσα του περασμένου μήνα, όταν άρχισε η απεργία των ηθοποιών.

Η τρίτη σεζόν της σειράς «The White Lotus» (HBO) έχει επίσης «παγώσει» σύμφωνα με τον πρωταγωνιστή Τομ Χολάντερ ο οποιος εμφανίστηκε στην δεύτερη σεζόν.

Παρότι η σεναριακή ομάδα της σειράς «Outlander» (Netflix) είχε μαζευτεί για κείμενα στον όγδοο κύκλο, πριν από την απεργία, φαίνεται την πρόλαβαν οι εξελίξεις και τα μέλη της στέκονται αλληλέγγυα στους συναδέλφους τους και στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή επικρατεί απραξία.

Στα παρακλάδια του «Walking Dead» τα σενάρια είχαν γραφτεί από καιρό, αλλά γυρίσματα δεν πραγματοποιούνται.

Το Σεπτέμβριο είχε υπολογιστεί να αρχίσει η παραγωγή του τέταρτου κύκλου επεισοδίων της σειράς «The Witcher» (Netflix) αλλά πολύ πιθανόν να γίνει αναπρογραμματισμός για πιο μετά.

Περιπετειώδης ήταν κατά κάποιο τρόπο η αναστολή γυρισμάτων στην δραματική σειρά «Billions» (Showtime) για τον έβδομο -και τελευταίο- κύκλο επεισοδίων, στο οποίο είχε ανακοινωθεί πως στα επτά από τα 12 θα επανεμφανιζόταν ο Ντέιμιαν Λούις.

Μέλη του σωματείου σεναριογράφων διαδήλωσαν δύο φορές στη Νέα Υόρκη, επειδή η εταιρεία παραγωγής Showtime συνέχιζε τα γυρίσματα.

Μάλιστα ένα φορτηγό το οποίο μετέφερε ένα τζιπ σε προβλήτα του Μπρούκλιν για τις ανάγκες γυρισμάτων δεν έφθασε ποτέ διότι σταμάτησε μπροστά σε αλυσίδα μελών της WGA τα οποία πραγματοποιούσαν πικετοφορία διαμαρτυρίας. Τον αγώνα των σεναριογράφων-ηθοποιών υποστηρίζουν οι Teamsters, όπως είναι γνωστό το συνδικάτο επαγγελματιών οδηγών, από τα ισχυρότερα σωματεία εργαζομένων σε ΗΠΑ και Καναδά.

Η παραγωγή δεν πτοήθηκε, παρότι δεν υπήρχε κανένας σεναριογράφος στο πλατό, εν τέλει από τον Μάιο έχει σταματήσει κάθε δραστηριότητα και ως τώρα δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία επανέναρξης.

Την ίδια μέρα που σταμάτησε η παραγωγή του «Billions», τον Μάιο, οι Teamsters, έδειξαν επίσης αλληλεγγύη σε όσους βρίσκονταν στην απεργιακή γραμμή στο πλατό του «American Horror Story» (FX, Disney+) για την 12η σεζόν.

Έχουν σταματήσει επίσης τα γυρίσματα στις σειρές «Severance» της Apple TV, «Daredevil: Born Again», «Yellowjackets» (Showtime), «Andor», «The Handmaid’s Tale» παρότι είναι έτοιμα τα σενάρια για τα πρώτα επεισόδια, «The Μandalorian» (της Disney+), «The Recruit», «The Residence», «Shadow and Bone» και η τηλεοπτική μεταφορά του βιντεοπαιχνιδιού «Bioshock».

