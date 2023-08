Τραμπ: Η φωτογραφία πίσω από… της φυλακής τα σίδερα, έφερε κέρδη 7,1 εκατ. δολ.!

Η περίφημη φωτογραφία με την οποία επιβεβαιώθηκε η πρόσφατη σύλληψη του Ντόναλντ Τραμπ, απέφερε στον πρώην πρόεδρο έσοδα ύψους 7,1 εκατομμυρίων δολαρίων για την προεκλογική του εκστρατεία.

Από την περασμένη Πέμπτη που παρουσιάστηκε σε φυλακή της Ατλάντα στην Τζόρτζια, όπου φωτογραφήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας σύλληψής του – κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ – ο Τραμπ συγκέντρωσε 7,1 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ανάρτηση του εκπροσώπου του Στίβεν Τσέουνγκ στο X (πρώην Twitter).

Η φωτογραφία του, που τραβήχτηκε από τις υπηρεσίες του σερίφη της πρωτεύουσας της πολιτείας της Τζόρτζια, κυκλοφόρησε σε μπλουζάκια, σφηνοπότηρα, κούπες, αφίσες ακόμη και σε κουκλάκια τόσο από υποστηρικτές του όσο και από πολέμιους.

Trump turns mugshot into record breaking fundraiser. He’s raised $7.1 million off it so far, $4.18 million on Friday alone, which makes it the single highest 24 hour period of his campaign. And they say crime doesn’t pay. pic.twitter.com/Ko3kbI0mBh