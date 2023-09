Η άβολη εγγύτητα μεταξύ θανάτου και ύπνου στην τέχνη του Steaven Shearer στη Συλλογή Γιώργου Οικονόμου (Photos)

Ένας μεγάλος τοίχος φιλοξενεί ένα μνημειώδες κολλάζ από χιλιάδες εικόνες που αναπαριστούν ανθρώπους να κοιμούνται, αποτυπώνοντας όλη την γκάμα των καταστάσεων ύπνου: από την ξεκούραση και την ηρεμία, την κωμική ελαφρότητα έως την έκσταση και το μάκαβριο. Αυτό το έργο με τον απόλυτα επεξηγηματικό τίτλο «Sleep II» (2015) αποτελεί και την αφετηρία για την έκθεση Steven Shearer: Sleep, Death’s Own Brother στον εκθεσιακό χώρο «Συλλογή Γιώργου Οικονόμου». Το έργο, ένα εντυπωσιακό κατόρθωμα όπου ισορροπεί το χρώμα, η κλίμακα, η σύνθεση και η θεματική αποτελείται από φωτογραφίες που έχει βρει ο καλλιτέχνης σε αναζητήσεις του στο διαδίκτυο, όλες τους jpegs.

Όλα όμως μας προκαταλαμβάνουν από την αρχή: Στην είσοδο της έκθεσης, ένα πορτρέτο μικρής κλίμακας σε κόκκινους τόνους, με τίτλο The Green Collector (2021), ο εικονιζόμενος συλλέκτης κρατά ένα μικροσκοπικό μπλε αγαλματίδιο και μας καλωσορίζει στον κόσμο του Shearer. Όντας πλέον μέσα σε αυτόν, η υποβολή του “Ύπνου” μαγεύει- και ταυτόχρονα η τρομακτική δύναμη της τέχνης δίνει ζωή στα άψυχα.

Ο τίτλος της έκθεσης προέρχεται από ένα στίχο από το επικό ποίημα Θεογονία του ποιητή του 8ου αιώνα π.Χ. Ησίοδου (“Επιβλαβής Νύχτα, καλυμμένη σε ένα πέπλο ομίχλης, κουβαλά στην αγκαλιά της τον Ύπνο, τον αδερφό του Θανάτου”), και περιστρέφεται γύρω από αυτή την άβολη εγγύτητα μεταξύ ύπνου και θανάτου, μια επαναλαμβανόμενη ιδέα στο έργο του Shearer. Σχεδιασμένη γύρω από το σημαντικό αριθμό έργων ζωγραφικής και έργων σε χαρτί του Steven Shearer που ανήκουν στη συλλογή Γιώργου Οικονόμου, η έκθεση Sleep, Death’s Own Brother προτείνει μια σε βάθος προσέγγιση του έργου του καλλιτέχνη, από την ανατρεπτική σκοπιά του άψυχου σώματος, που κάποιες φορές είναι πραγματικά νεκρό, ενώ άλλοτε απλώς μοιάζει νεκρό.

Σε δύο από τους πιο φιλόδοξους πρόσφατους πίνακες του Shearer, το Atheist’s Commission (2018) and Potter (2021), οι αναφορές στο Χριστό μετριάζουν τις αναφορές στην ποπ κουλτούρα, θυμίζοντάς μας ότι η εγγύτητα μεταξύ ύπνου και θανάτου είναι μια από τις βασικές αρχές της ιστορίας του Χριστού. Από πού προκύπτει το πένθος στο προσκέφαλο του Ιησού στον πίνακα του Andrea Mantegna Lamentation over the Dead Christ (γύρω στα 1480): Η Παρθένα Μαρία και ο Αγιος Ιωάννης δε συνειδητοποιούν ότι Εκείνος μπορεί απλώς να κοιμάται;

Άλλωστε ο Shearer συνηθίζει να επιστρατεύει ελευθεριάζουσες σε σχέση με τον κανόνα της ιστορίας της τέχνης, πηγές για τις εικονογραφικές αναφορές. Με έδρα το Vancouver, έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με μια σειρά έργων ορμώμενων από την προσωπική του έλξη για την νεανική κουλτούρα της δεκαετίας του 70 και την προλεταριακή αισθητική του διεθνούς metal underground, από τις οποίες ο καλλιτέχνης συνεχίζει να εμπνέεται.

Την έκθεση επιμελήθηκε ο Dieter Roelstraete σε στενή συνεργασία με τον καλλιτέχνη και την Skarlet Smatana, Διευθύντρια της Συλλογής Γιώργου Οικονόμου. Μια έκδοση με κείμενα του Roelstraete, του Nicholas Cullinan και της Silvia Montiglio συνοδεύει την έκθεση.

Επιμέλεια: Dieter Roelstraete σε στενή συνεργασία με τον καλλιτέχνη και την Skarlet Smatana, διευθύντρια της Συλλογής Γιώργου Οικονόμου.

Διεύθυνση: Συλλογή Γιώργου Οικονόμου, λεωφόρος Κηφισίας 80, Μαρούσι

Διάρκεια έκθεσης: έως Μάρτιο 2024

Πληροφορίες: www.thegeorgeeconomoucollection.com