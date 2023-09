ΗΠΑ: Έδιωξαν βουλευτή από παράσταση – Της χάιδευε το στήθος ο σύντροφός της (Photo)

Για λόγους ανάρμοστης συμπεριφοράς εκδιώχθηκε από θεατρική παράσταση που παρακολουθούσε η ρεπουμπλικανή βουλευτής, Λόρεν Μπόεμπερτ στο Ντένβερ των ΗΠΑ.

Παρότι η ίδια προσπάθησε να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να αναρτήσει στο X ότι την έδιωξαν επειδή γελούσε και τραγουδούσε δυνατά, ωστόσο λίγο αργότερα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας βίντεο που την διέψευσαν.

Στο βίντεο αυτό φαίνεται η βουλευτής με τον σύντροφό της σε ακατάλληλες σκηνές την ίδια ώρα που δίπλα βρίσκονταν παιδιά.

Lauren Boebert won’t be rebuked by her Republican counterparts….she’ll be revered for being lewd and disgusting in public. A party that has NO moral compass. pic.twitter.com/cbimRpL8cf