Λιβύη: Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης ζητούν από τους δημοσιογράφους να φύγουν από τη Ντέρνα (video)

Οι αρχές της ανατολικής Λιβύης ζήτησαν από τους δημοσιογράφους που έχουν συρρεύσει στην κατεστραμμένη από τις πλημμύρες πόλη Ντέρνα, έπειτα από τη χθεσινοβραδυνή διαδήλωση και την πυρπόληση της κατοικίας αποπεμφθέντα δημάρχου από οργισμένους πολίτες που προσάπτουν στις αρχές ότι απέτυχαν να τους προστατεύσουν.

Ο υπουργός Πολιτικής Αεροπορίας της κυβέρνησης που ασκεί την εξουσία στην ανατολική Λιβύη πάντως εξήγησε ότι η μεγάλη συρροή δημοσιογράφων «εμποδίζει το έργο των σωστικών συνεργείων».

Ο Χισέλ Αμπού Σκιουάτ δήλωσε τηλεφωνικά στο Reuters ότι η απόφαση για την απαγόρευση της παρουσίας δημοσιογράφων στην Ντέρνα δεν έχει σχέση με τις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας στην αφανισμένη πόλη.

«Είναι μία προσπάθεια για να δημιουργηθούν καλύτερες συνθήκες για τις σωστικές ομάδες ώστε να φέρουν εις πέρας το έργο ομαλότερα και αποτελεσματικότερα», εξήγησε ο Χισέμ Αμπού Σκιουάτ. «Ο μεγάλος αριθμός δημοσιογράφων έχει εξελιχθεί σε εμπόδιο για τα σωστικά συνεργεία».

Η μαζική διαδήλωση είναι η πρώτη στην Ντέρνα μετά την καταστροφή. Οι τηλεπικοινωνίες που λειτουργούσαν παρά τις πλημμύρες, σήμερα έχουν διακοπεί.

