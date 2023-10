Έκρηξη στην Άγκυρα: Αντίποινα με αεροπορικές επιδρομές κατά κουρδικών στόχων – Οργή Ερντογάν κατά ΕΕ

Ένας από τους δράστες της βομβιστικής επίθεσης που σημειώθηκε την Κυριακή στην Άγκυρα συνδεόταν με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας ο τουρκικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων αυτής της κουρδικής οργάνωσης στο βόρειο Ιράκ.

Σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, δύο τρομοκράτες εξαπέλυσαν βομβιστική επίθεση μπροστά από την πύλη εισόδου της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας του υπουργείου Εσωτερικών στην Άγκυρα το πρωί της Κυριακής.

Turkey's government said two attackers detonated a bomb in front of the Interior Ministry buildings in Ankara. One died in the explosion and the other was ‘neutralized,’ authorities said https://t.co/j3AAp6uMja pic.twitter.com/CwbePJ4j1h — Reuters (@Reuters) October 1, 2023

Ένας από τους δύο επιτιθέμενους ανατινάχθηκε και ο άλλος σκοτώθηκε με μια σφαίρα στο κεφάλι. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, όμως η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, τόνισε νωρίτερα ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά.

Στη βραδινή του ανακοίνωση το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε ότι οι δράστες της αποτυχημένης τρομοκρατικής επίθεσης, όπως χαρακτηρίζεται, χρησιμοποίησαν ένα όχημα το οποίο έκλεψαν από έναν πολίτη τον οποίο δολοφόνησαν.

Οι διασυνδέσεις ενός από τους δράστες με το PKK έχουν επιβεβαιωθεί, με το υπουργείο να προσθέτει ότι οι έρευνες για τον άλλο δράστη συνεχίζονται.

Παράλληλα το υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι μετά την επίθεση, οι τουρκικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο Ιράκ και κατέστρεψαν 20 στόχους του PKK. Ο τουρκικός στρατός ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές στις βάσεις του PKK στο βόρειο Ιράκ στη Γκάρα, στο Χακούρκ, στη Μετίνα και Καντίλ, τόνισε το τουρκικό υπουργείο.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με την ΕΡΤ, το Κουρδικό PKK ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση μπροστά από το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας, στην Άγκυρα.

«Μια πράξη θυσίας διαπράχθηκε εναντίον του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών από μια ομάδα που συνδέεται με την Ταξιαρχία μας των Αθανάτων», ανέφερε η ένοπλη ομάδα στο μέσο ενημέρωσης ANF που πρόσκειται στην κουρδική οργάνωση.

Οργή Ερντογάν: «Η Τουρκία δεν περιμένει πλέον τίποτα από την ΕΕ – Μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά»

Στο μεταξύ, πυρά κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαπέλυσε ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μερικές ώρες μετά τη βομβιστική επίθεση μπροστά από το υπουργείο Εσωτερικών στην Άγκυρα.

Μιλώντας ενώπιον του κοινοβουλίου, ο τούρκος πρόεδρος χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα κατά της ΕΕ λέγοντας πως πως «η Τουρκία δεν περιμένει πλέον τίποτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας έκανε να υπομένουμε στην πόρτα της 60 χρόνια. Τηρήσαμε όλες τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει στην ΕΕ, όμως εκείνοι δεν τήρησαν σχεδόν καμία δική τους», προσθέτοντας παράλληλα πως δεν πρόκειται να ανεχθεί νέες απαιτήσεις ή όρους στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας.

Και συμπλήρωσε: «Παρόλο που οι κυβερνήσεις έχουν αλλάξει, δεν έχει αλλάξει η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη χώρα μας, η οποία είναι άδικη και δεν συνάδει με την αρχή της πίστης. Αν παραδεχτούν τις αδικίες τους, ειδικά στο θέμα της βίζας, την οποία χρησιμοποιούν ως κεκαλυμμένη κύρωση εναντίον μας, τότε θα διορθώσουν τα δικά τους λάθη. Αν όχι, θα χάσουν εντελώς το δικαίωμα να έχουν οποιεσδήποτε προσδοκίες από εμάς πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά και στρατιωτικά».

🇹🇷 Terror Attack in Ankara, Turkey!



One of the terrorists blew himself up near the entrance to the Ministry of Internal Affairs building, and the other was killed.



The moment of the explosion was caught on CCTV cameras. pic.twitter.com/tEFdky1qS3 — Anil Khatri🇮🇳 (@anilkhatri005) October 1, 2023

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε: «Δεν πρέπει να φεύγει από τα αυτιά μας η φράση “μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά”».

Ακολούθως διαμήνυσε πως «οι τρομοκράτες δεν θα επιτύχουν ποτέ τους σκοπούς τους» και πρόσθεσε: «Οι κακούργοι που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια των πολιτών δεν πέτυχαν τους σκοπούς τους και δεν θα τους επιτύχουν ποτέ».

Κρατώντας την ίδια οργισμένη στάση, ο τούρκος πρόεδρος τόνισε πως «οι πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Η εικόνα που έχουμε μπροστά μας είναι ένα σημάδι ότι οι ευρωπαίοι ομόλογοί μας δεν έχουν τον παραμικρό σεβασμό για το τίμημα που έχει πληρώσει η Τουρκία για την ανεξαρτησία και το μέλλον της. Η Ευρώπη προετοιμάζει το τέλος της με την ανοχή των τρομοκρατών. Δεν υπάρχει καμία χώρα, καμία κοινωνία, καμία οργάνωση που να ακολουθεί εχθρική πολιτική απέναντι στην Τουρκία και να κερδίζει στο τέλος της ημέρας».

