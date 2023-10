Ισραήλ: Ηχούν τα τύμπανα του πολέμου – Διατάχθηκε μαζική επιστράτευση εφέδρων, σε ετοιμότητα ο στρατός

Επείγουσα μαζική επιστράτευση εφέδρων διέταξε ο ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ ενώ σε κατάσταση πολεμικής ετοιμότητας βρίσκεται ο ισραηλινός στρατός στις νότιες περιοχές της χώρας.

Κάτοικοι μεθοριακού οικισμού αναφέρουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι στους δρόμους του οικισμού κυκλοφορούν ομάδες ενόπλων Παλαιστινίων κουκουλοφόρων. Νωρίτερα το πρωί, λίγο μετά τις 8:30 τοπική ώρα, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πληροφορία ότι κουκουλοφόροι ένοπλοι Παλαιστίνιοι εισέβαλαν σε αστυνομικό τμήμα της ισραηλινής πόλης Σντερότ και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανταλλαγή πυρών.

BREAKING: Israeli military says it is striking targets in the Gaza strip after Hamas announced beginning of new military operation against Israel



Sky's @AliBunkallSKY has more on the story.



