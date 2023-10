Στον πόλεμο μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ αναφέρθηκε η Μπέλα Χαντίντ παίρνοντας θέση για πρώτη φορά.

Το διάσημο μοντέλο που έχει καταγωγή από την Παλαιστίνη εξέφρασε τη θλίψη και τον πόνο που νιώθει για τους ανθρώπους που χάνονται, για τα αθώα παιδιά, για τις μητέρες που θρηνούν, για τον «παλαιστινιακό λαό που εδώ και χρόνια ματώνει».

Στην ανάρτησή της ζητά, μάλιστα, συγγνώμη από τους διαδικτυακούς της φίλους για τη «σιγή ιχθύος» που κράτησε τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

«Δεν έχω βρει ακόμα τις ιδανικές λέξεις για αυτές τις βαθιά περίπλοκες και φρικτές τελευταίες δύο εβδομάδες, εβδομάδες που έστρεψαν την προσοχή του κόσμου πίσω σε μια κατάσταση που αφαιρεί αθώες ζωές και επηρεάζει οικογένειες εδώ και δεκαετίες. Έχω πολλά να πω, αλλά σήμερα θα είμαι σύντομη» έγραψε αρχικά, επισημαίνοντας ότι από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, η ίδια δέχεται καθημερινά απειλές για τη ζωή της με την οικογένειά της να νιώθει τρομοκρατημένη.

Bella Hadid breaks silence on Israel-Hamas war: The past weeks have been ‘intricate and horrific’ https://t.co/gbRfhjH2sU pic.twitter.com/LG5A0XsMUR