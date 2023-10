Την ώρα που οι νεκροί Παλαιστίνιοι, από τις ισραηλινές επιθέσεις, αγγίζουν τις 7.000, ο στρατός του Ισραήλ ανακοινώνει συνεχώς ότι πραγματοποιεί μεμονωμένες επιθέσεις κατά στοχευμένων στόχων.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε στο Twitter, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε χθες (25/10) σε αεροπορικές επιδρομές σε περισσότερους από 250 στόχους της Χαμάς.

Μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα και το σχετικό βίντεο.

Σύμφωνα με τον IDF, οι επιθέσεις έγιναν «σε κέντρα επιχειρήσεων, σε τούνελ και σε εκτοξευτές ρουκετών που είχαν τοποθετηθεί σε μη στρατιωτικό περιβάλλον».

Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, το Πολεμικό Ναυτικό επιτέθηκε σε ένα σημείο εκτόξευσης πυραύλων στην περιοχή Χαν Γιουνίς, το οποίο βρίσκεται κοντά σε ένα τζαμί και ένα νηπιαγωγείο.

Την ίδια στιγμή, η Χαμάς έκανε γνωστό πως «χτύπησε» και κατέρριψε με αντιαεροπορικό πύραυλο ένα στρατιωτικό ελικόπτερο του Ισραήλ που επιχειρούσε στη Λωρίδα της Γάζας, ωστόσο ο IDF ανέφερε πως το ελικόπτερο δεν υπέστη καμία ζημιά.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι χερσαίες δυνάμεις προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση στη βόρεια Γάζα κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύμφωνα με το Sky News, επρόκειτο για μια «στοχευμένη επιδρομή» από την ταξιαρχία πεζικού Givati με χρήση αρμάτων μάχης, η οποία είχε ως στόχο «υποδομές τρομοκρατών». Όλοι οι ισραηλινοί στρατιώτες έχουν πλέον αποχωρήσει από την περιοχή και έχουν επιστρέψει στην ισραηλινή επικράτεια.

Στην ανάρτηση των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ επισημαίνεται ότι η επιχείρηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τα επόμενα στάδια της μάχης.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.



IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.



The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU