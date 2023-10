Αντιμέτωπος με κατηγορίες για λεκτική κακοποίηση είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ο οποίος παραβρέθηκε χθες στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, προκειμένου να καταθέσει σχετικά με την καταγγελία της πρώην βοηθού του, Γκράχαμ Τσέις Ρόμπινσον, η οποία ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός χρησιμοποίησε υποτιμητικές εκφράσεις εναντίον της, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης βωμολοχιών.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Radar Online, ο ηθοποιός κατηγορείται, επίσης, ότι συμμετείχε σε ανάρμοστες τηλεφωνικές συνομιλίες μαζί της, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων κατά τις οποίες ουρούσε.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο κίνησε νομικές διαδικασίες εναντίον της Ρόμπινσον, υποστηρίζοντας ότι εκείνη χρησιμοποιούσε υπερβολικά το Netflix κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας, κατηγορώντας την, επίσης, ότι έκανε κατάχρηση της πιστωτικής κάρτας της εταιρείας, καθώς και ότι συμμετείχε σε άλλες μη εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες.

Η Ρόμπινσον ανταπέδωσε καταθέτοντας αγωγή με το ποσό των 12 εκατομμυρίων δολαρίων, επικαλούμενη διακρίσεις λόγω φύλου.

