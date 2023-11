ΗΠΑ: Συναγερμός στο Καπιτώλιο – Συνελήφθη άνδρας με αυτόματο όπλο

Ένας άνδρας με ημιαυτόματο όπλο συνελήφθη κοντά στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ το απόγευμα της Τρίτης (7/11), σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο άνδρας ήταν οπλισμένος με ένα στρατιωτικό τύπου τουφέκι AR15, ένα όπλο που ρίχνει πολλές σφαίρες πολύ γρήγορα.

Οι Αρχές τον συνέλαβαν και η περιοχή εκκενώθηκε. Την ώρα της επίθεσης, στο Καπιτώλιο συνεδρίαζε και η Βουλή και η Γερουσία των ΗΠΑ.

Μέχρι στιγμής τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας έδρασε μόνος του.

BREAKING: US Capitol Police are taking action in response to a suspicious package in Upper Senate Park, which follows the arrest of an armed individual outside the US Capitol Building. pic.twitter.com/LpQK32eij4