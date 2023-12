Για «απερίγραπτη τραγωδία» που βυθίζει «όλο το κράτος του Ισραήλ στο πένθος», έκανε λόγο ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού έγινε γνωστό ότι τρεις όμηροι σκοτώθηκαν κατά λάθος από τον στρατό, κατά τη διάρκεια μάχης με ενόπλους της Χαμάς στη Γάζα.

Τα θύματα είναι ο Γιοτάμ Χαΐμ, ένας ντράμερ χέβι μέταλ συγκροτήματος, 28 ετών, ο Σάμερ αλ Ταλάλκα, βεδουίνος, 25 ετών και ο Αλόν Λούλου Σάμριζ, 26 ετών. Οι δύο πρώτοι είχαν απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Αμ και ο τρίτος από το κιμπούτς Κφαρ Αζά στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός εξέφρασε «τα βαθύτατα συλλυπητήριά του» στις οικογένειές τους, επισημαίνοντας ότι αποστολή του ήταν ο εντοπισμός των αγνοουμένων και η επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους.

