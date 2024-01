ΗΠΑ: Σκύλος έσωσε τον ιδιοκτήτη του που παγιδεύτηκε σε παγωμένη λίμνη (Video)

Ένας θαρραλέος σκύλος βοήθησε στη διάσωση του ιδιοκτήτη του, ο οποίος είχε πέσει στη παγωμένη λίμνη Άρμπουτους στο Μίσιγκαν.

Ο 65χρονος βρέθηκε μέσα στο παγωμένο νερό, όταν έσπασε ο πάγος πάνω στη λίμνη Άρμπουτους στο Μίσιγκαν.

Άμεσα κατέφθασαν αστυνομικοί και όταν βρήκαν τα δύσκολα, χρησιμοποίησαν στην επιχείρηση διάσωσης τον σκύλο του 65χρονου.

Grand Traverse County: Body-cam footage captures daring ice rescue by MSP Motor Carrier Officer Kammeron Bennetts with the help of the victim’s dog Ruby. Great team work and well done! https://t.co/uTblTv3bhV pic.twitter.com/NDKKHZnysu