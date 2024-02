Η Protergia λανσάρει πρώτη στην ελληνική αγορά το νέο 6μηνο πρόγραμμα ρεύματος Protergia Value SAFE 6 Μήνες, αφουγκραζόμενη την ανάγκη των πελατών για σταθερό πρόγραμμα με μικρότερη χρονική δέσμευση και με εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή.

Το νέο πρόγραμμα προσφέρει:

• Τη χαμηλότερη με διαφορά σταθερή χρέωση ενέργειας 0,0975€/kWh (9,75 λεπτά την κιλοβατώρα), ανεξαρτήτως επιπέδου κατανάλωσης, τύπου μετρητή (με ή χωρίς νυχτερινή μέτρηση) ή εμπρόθεσμης εξόφλησης

• Μηδενική εγγύηση, με πάγια εντολή εξόφλησης

• Πάγιο 9,9€/μήνα

Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρεται χωρίς εγγύηση με πάγια εντολή, χωρίς προϋπόθεση συνέπειας, χωρίς πρόσθετη συνδρομή και όπως πάντα, με την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση που προσφέρει η Protergia και δωρεάν η υπηρεσία myprotergia για να έχετε τον έλεγχο της κατανάλωσης στα χέρια σας!

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και σε Ευάλωτους πελάτες (ΚΟΤ).

Παράλληλα εκτός από το νέο Value Safe με εξάμηνη διάρκεια, είναι διαθέσιμα και τα υπόλοιπα προϊόντα Value της Protergia: Με επιλογές σε κυμαινόμενα (κίτρινα) όπως τα Value Simple και Value Fair αλλά και το ειδικό (πράσινο) τιμολόγιο Protergia Value Special είναι εδώ για να ικανοποιήσει κάθε διαφορετική ενεργειακή ανάγκη.

Αν θέλετε να μάθετε τα πάντα για τα νέα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματος και πώς θα επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει δείτε εδώ