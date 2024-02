Σοκ στην Bundesliga: Πέθαναν δυο οπαδοί στο Λειψία-Γκλάντμπαχ

Τραγική κατάληξη είχαν δύο οπαδοί πριν και κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα της Λειψίας με την Γκλάντμπαχ για το γερμανικό πρωτάθλημα.

Η Λειψία κατάφερε να πλησιάσει στην τετράδα της Bundesliga, αφού επιβλήθηκε 2-0 το Σάββατο (17/02) της Γκλάντμπαχ χάρη στα τέρματα των Τσάβι Σίμονς και Λόις Οπέντα. Ωστόσο, το ματς στιγματίστηκε από το θάνατο δύο οπαδών.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένας οπαδός της Λειψίας κατέρρευσε στις εξέδρες και παρά την προσπάθεια ανάνηψης που έγινε από τους διασώστες, δεν κατάφερε να μείνει στη ζωή και εξέπνευσε. Ωστόσο, πριν την έναρξη του ματς, ένας οπαδός της Γκλάντμπαχ έχασε τη ζωή του, έπειτα από αυτοκινητιστικό δυστύχημα.

«Μια σπαρακτική νύχτα. ‘Υπήρξε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό σήμερα πριν από τον αγώνα μεταξύ της Λειψίας και της Γκλάντμπαχ και το άτομο δυστυχώς έχασε τη ζωή του μέσα στο γήπεδο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Λειψίας.

