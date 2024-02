Συγκλονιστικό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα – «Συνεχίζουμε», λένε οι αγρότες, ολονύχτια η «πολιορκία» με τα τρακτέρ

Δυναμικό παρών έδωσαν αγρότες από ολόκληρη τη χώρα στο Σύνταγμα το απόγευμα της Τρίτης στο μεγάλο συλλαλητήριο στην καρδιά της Αθήνας με τρακτέρ, πανό και συνθήματα, με τα οποία ζητούσαν από την κυβέρνηση την ικανοποίηση των βασικών τους αιτημάτων.

Στο συλλαλητήριο, το οποίο ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ, συμμετείχαν σύμφωνα με εκτιμήσεις πάνω από 10.000 διαδηλωτές, αλλά και περισσότερα από 200 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Επιπλέον, αγρότες από όλη τη χώρα μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με 112 λεωφορεία.

Οι αγρότες που έφτασαν με τρακτέρ παρέμειναν στο Σύνταγμα για να αποχωρήσουν την Τετάρτη, συντεταγμένα, όπως έφτασαν στην Αθήνα. Αργά το βράδυ οι συνάδελφοί τους που μετακινήθηκαν με πούλμαν άρχισαν να αποχωρούν.

Οι αγρότες ζητούν από τους αρμόδιους τη θεσμοθέτηση του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, τονίζοντας ότι η επιστροφή του Ε.Φ.Κ. που έχει ανακοινωθεί δεν αρκεί μιας και η τιμή του λίτρου έχει αυξηθεί σημαντικά, συμπαρασύροντας το κόστος παραγωγής.

Μιλώντας για το αγροτικό ρεύμα θέλουν όπως είπαν η τιμή κιλοβατώρας να πέσει τα 7 λεπτά, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση με τα μέλη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, δεν αρκούν.

Επίσης, σημείωσαν ότι είναι ζωτικής σημασίας να δοθεί επιδότηση για την αγορά αγροεφοδίων, λιπασμάτων και ζωοτροφών για «να μπορέσουμε να παραμείνουμε στα χωράφια μας».

Στάθηκαν στις παράνομες ελληνοποιήσεις των αγροδιατροφικών προϊόντων τονίζοντας ότι θα πρέπει να μπει ένας «τέλος» στα αμφιβόλου ποιότητας εισαγόμενα προϊόντα που εργάζονται από τρίτες χώρες. «Φέτος που το ζωικό κεφάλαιο μειώθηκε, που βρέθηκε το γάλα και μάλιστα μειώθηκε και η τιμή που πληρώθηκε ο κτηνοτρόφος;» αναρωτήθηκαν.

Σε αναφορά τους για την ΚΑΠ οι αγρότες που βρέθηκαν στο Σύνταγμα ζήτησαν να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν «έχουμε καμία απάντηση και ουσιαστική λύση» και επιθυμούν την επαναφορά του «πρασινίσματος».

Την Πέμπτη το κρίνεται το μέλλον των μπλόκων

Όλα τα βλέμματα στρέφονται τώρα την Πέμπτη στα μπλόκα όπου θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις, για να ενημερωθούν οι αγρότες για τα αποτελέσματα του συλλαλητηρίου και στη συνέχεια να ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Πάντως, όπως ανέφεραν αγρότες από τη Θεσσαλία, για την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εκεί θα συζητηθούν όπως είπαν ζητήματα που αφορούν τον κάμπο της Θεσσαλίας, ο οποίος επλήγη από τη θεομηνία «Ντάνιελ».

Τα τρακτέρ της οργής κατέκλυσαν το Σύνταγμα – «Ο αγώνας θα συνεχιστεί αν δεν δοθούν λύσεις»

Νωρίτερα, πολλές χιλιάδες κόσμου διαδήλωσαν μαζί με τους αγρότες και κτηνοτρόφους από όλη τη χώρα, με εκατοντάδες τρακτέρ να έχουν κατακλύσει την καρδιά της πρωτεύουσας, στο μεγάλο συλαλλητήριο, με το οποίο κορυφώθηκαν οι κινητοποιήσεις τους ύστερα από αρκετές εβδομάδες αγώνα στα μπλόκα σε εθνικές οδούς, λιμάνια και τελωνεία. «Αγώνας για να μείνουμε στη γη μας» ήταν το σύνθημα των συγκεντρωμένων αγροτών στο Σύνταγμα.

Στην πλατεία Συντάγματος βρέθηκε ο κύριος όγκος των διαδηλωτών, που είχαν συρρεύσει στην πρωτεύουσα απ΄όλα τα μέρη της Ελλάδας, διεκδικώντας τα αιτήματά τους. Μουσικές, κόρνες τρακτέρ και πολλά φώτα μπροστά σε περισσότερους από 8.000 αγρότες περιλάμβανε η τελετή έναρξης του συλλαλητηρίου.

Μπροστά από το Κοινοβούλιο, η Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας ήταν γεμάτη από τρακτέρ και επαγγελματικά οχήματα και ο κόσμος πολύς, αφού στους διαδηλωτές έχουν προστεθεί ομοσπονδίες, σωματεία και συνδικάτα εργαζομένων από δεκάδες τομείς, που βρίσκονται στο Σύνταγμα για να συμπαρασταθούν στους αγρότες, τους οποίους υποδέχτηκαν με το σύνθημα: «Εργατιά, αγροτιά ενωμένοι μια γροθιά». Σύμφωνα με εκτιμήσεις, συμμετείχαν πάνω από 10.000 άτομα.

«Στα μπλόκα, στα μπλόκα της αγροτιάς, θα σπάσει της κυβέρνησης ο τσαμπουκάς»: Με αυτό το σύνθημα έκλεισε την ομιλία του ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

«Είμαστε εδώ με το δίκιο των αιτημάτων μας, με τη δύναμη των μπλόκων και των τρακτέρ, με τη συμπαράσταση του λαού», διαμήνυσε ο Ρίζος Μαρούδας, κάνοντας λόγο για «το μεγαλύτερο αγροτικό συλλαλητήριο που έχει γίνει στη χώρα».

«Η δύναμη μας είναι η ενότητα του λαού μας. Η δύναμή μας είναι ο κοινός αγώνας, απέναντί μας έχουμε κοινούς αντιπάλους» τόνισε.

Όπως κατήγγειλε, με την πολιτική τους ΕΕ και κυβερνήσεις φροντίζουν ώστε ο κόπος και ο ιδρώτας των αγροτών να γίνεται πλούτος και κέρδη για τις βιομηχανίες που αγοράζουν πάμφθηνα τα προϊόντα και τα πουλούν πανάκριβα στους καταναλωτές.

«Είμαστε εδώ γιατί μας πνίγει το δίκιο. Γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε στα χωριά και τις περιοχές μας με αυτές τις συνθήκες», τόνισε και έθεσε επί τάπητος τα αιτήματα για μείωση του κόστους παραγωγής.

«Δεν αντέχει ο αγροτικός κόσμος άλλα βάρη», ξεκαθάρισε και αναφέρθηκε στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες, χωρίς να αποζημιώνονται από τον ΕΛΓΑ. «Δεν δεχόμαστε ότι το καλοκαίρι θα καιγόμαστε και τον χειμώνα θα πνιγόμαστε», υπογράμμισε και αναφέρθηκε στις πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές, όπως η Θεσσαλία και ο Έβρος.

«Είμαστε εδώ και διατρανώνουμε αυτό το δίκιο που κάνεις δεν μπορεί να μας το πάρει», σημείωσε και χαιρέτισε την αποφασιστικότητα με την οποία οργανώθηκε το συλλαλητήριο. «Είμαστε κίνημα διεκδικητικό», εξήγησε και μίλησε για τη μεγάλη σημασία που έχουν τα αγροτικά μπλόκα και την πίεση που ασκούν στην κυβέρνηση.

«Υπάρχουν πολιτικές που δημιουργούν τα προβλήματα που ζούμε. Αυτές τις πολιτικές θέλουμε να τις αντιπαλέψουμε στον δρόμο», ανέφερε.

«Έχουμε στείλει ένα πολύ δυνατό μήνυμα σε όλες τις κατευθύνσεις. Για να λυθούν προβλήματα, να ικανοποιηθούν αιτήματα», διαπίστωσε. «Είμαστε αισιόδοξοι ότι αργά ή γρήγορα θα φέρει αποτελέσματα», πρόσθεσε και εξήγησε ότι με οι αγρότες και κτηνοτρόφοι «με τα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις μας σπέρνουμε και θερίζουμε», «συνεχίζουμε και θα νικήσουμε».

Χαιρετίζοντας την αλληλεγγύη και υποστήριξη των συνδικάτων, κάλεσε αγρότες και εργαζόμενους να συναντηθούν ξανά στον δρόμο στις 28 Φλεβάρη. «Θα στηρίξουμε την απεργία στις 28 Φλεβάρη γιατί οι ζωές μας μετράνε πιο πολύ από τα κέρδη, γιατί δεν ξεχνάμε το έγκλημα στα Τέμπη», διαμήνυσε.

«Εάν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματα του αγροτικού κόσμου ο αγώνας θα συνεχιστεί» τόνισε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (Ε.Ο.Α.Σ.Κ.) Κώστας Τζέλας, κατά την ομιλία του στο πανελλαδικό αγροτικό συλλαλητήριο.

Ανέφερε για ακόμη μια φορά τα κύρια αιτήματα των αγροτών, μεταξύ των οποίων είναι το αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο, τα φθηνό αγροτικό ρεύμα, η πάταξη των ελληνοποιήσεων αλλά και η αναθεώρηση της ΚΑΠ.

«Ζητάμε όλοι να θεσπιστεί αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες» είπε.

Σε ό,τι αφορά το αγροτικό ρεύμα, ο κ. Τζέλας είπε ότι θα πρέπει να πέσει στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα, υπογραμμίζοντας ότι «το απαιτούμε και θα το κερδίσουμε».

Στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου βρίσκεται, όπως επισήμανε, και η επιδότηση για την αγορά λιπασμάτων, ζωοτροφών και αγροεφοδίων. «Μέσα από κάτι τέτοια θα μπορέσουμε να παράγουμε φθηνά αγροτικά προϊόντα» τόνισε.

Ζήτησε ακόμη μια φορά να μπει ένα τέλος στις ελληνοποιήσεις, ενώ σε αναφορά του για την ΚΑΠ, υπογράμμισε ότι δεν «έχουμε καμία απάντηση και ουσιαστική λύση» απαιτώντας την επαναφορά του «πρασινίσματος».

«Κάθε φορά που γίνεται αναθεώρηση της ΚΑΠ, εμείς γινόμαστε φτωχότεροι. Φεύγουμε από τα χωριά και τα χωράφια μας» κατέληξε.

«Υποδεχόμαστε σήμερα εδώ στην πλατεία Συντάγματος τους αγρότες που αγωνίζονται για τη ζωή τους, για την επιβίωσή τους. Να μείνουν νοικοκύρηδες στα χωράφια τους. Να μπορούν με τον ιδρώτα της δουλειάς τους να ζήσουν» με αυτά τα λόγια χαιρέτισε τους αγρότες, εκ μέρους των Συνδικάτων της Αττικής, ο Γιάννης Τασιούλας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων από το βήμα της συγκέντρωσης.

«Οι φοιτητές δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε από εδώ. Είμαστε μαζί σας», τόνισε μιλώντας στο Σύνταγμα η Ευγενία Κυριακοπούλου, πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Γεωπονικής Αθήνας. «Αγροτιά – Φοιτητές, ενωμένοι νικητές» πρόσθεσε, για να απαντήσουν με το ίδιο σύνθημα οι χιλιάδες διαδηλωτές.

«Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το δίκαιο και έντιμο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών γιατί είναι και δικός μας αγώνας», υπογράμμισε.

«Οι δουλειές μας είναι οι ζωές μας», είπε ο εκπρόσωπος από το μπλόκο Αταλάντης θέτοντας ανάμεσα στα άλλα αιτήματα την απαίτηση για καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ στους αγρότες.

«Όλοι μαζί μπορούμε να καταφέρουμε κάτι», είπαν οι αγρότες από το μπλόκο του Αιγινίου. «Είμαστε 30 μέρες και νύχτες στον δρόμο για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα». «Εμείς πουλάμε φθηνά τα προϊόντα μας κι εσείς τα αγοράζετε πανάκριβα», κατήγγειλε ο εκπρόσωπος από το μπλόκο της Ανθήλης.

Την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει απαντήσεις στα βασικά αιτήματα των αγροτών κατήγγειλε ο ομιλητής από το Κάστρο Βοιωτίας, αναδεικνύοντας την ανάγκη για μείωση του κόστους παραγωγής και για εξασφάλιση φθηνών και ποιοτικών αγροτικών προϊόντων.

«Είμαστε όλοι μαζί στα μπλόκα. Θα νικήσουμε», είπε ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Συντονιστικής Μελισσοκόμων. «Όπως υπάρχει χώρος στην οικονομία για τους εφοπλιστές, να υπάρξει και για εμάς», απαίτησε ο εκπρόσωπος του μπλόκου Αμφίκλειας – Ελάτειας.

«Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Σήμερα τα ρυάκια από όλα τα μπλόκα της Ελλάδας κατεβήκαμε και μαζί με εσάς γίναμε ένα μεγάλο ποτάμι», είπε ο αγρότης από την Κήρινθο Εύβοιας. «Μας κάψατε, μας πνίξατε. Θα σας πνίξει η οργή μας», τόνισε και έθεσε στο επίκεντρο την ανάγκη για μέτρα αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής προστασίας.

«Το βαρέλι δεν έχει πάτο, το ξύνουν συνέχεια από παντού», κατήγγειλε ο αγρότης από την Καστοριά και κάλεσε σε συνέχιση του αγώνα. Τα προβλήματα που διαχρονικά αντιμετωπίζουν οι αγρότες, τα οποία μάλιστα συνεχώς επιδεινώνονται, συνόψισε ο αγρότης από το μπλόκο του Στρυμονικού Σερρών.

Το συλλαλητήριο «που ενώνει την αγροτιά και την εργατιά» χαιρέτισε ο εκπρόσωπος από τα μπλόκα της Πελοποννήσου. «Τους αποδείξαμε ότι ο συντονισμός των αγροτών με την Πανελλαδική Επιτροπή είναι δυνατός», υπογράμμισε και διαβεβαίωσε ότι ο αγώνας που ήδη μετρά 30 μέρες στα μπλόκα θα συνεχιστεί, ενώ κάλεσε και στην απεργία στις 28 Φλεβάρη.

«Δεν μπορούμε να δίνουμε χρήματα για να κάνουμε πόλεμο και να μη δίνουμε χρήματα για να ταΐσουμε τα παιδιά μας», σχολίασε ο εκπρόσωπος από τον Αλμυρό. «Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι τα δίκαια αιτήματά μας να δικαιωθούν», διαμήνυσε ο αγρότης από το μπλόκο στα Μουδανιά Χαλκιδικής. Στο επείγον αίτημα για μείωση του κόστους παραγωγής εστίασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών.

«Χωρίς εμάς, τί θα φας;»

Με βασικό σύνθημα «χωρίς εμάς, τί θα φας;», οι αγρότες διαδήλωσαν διαμαρτυρόμενοι για τις προβλέψεις της νέας ΚΑΠ και ζήτησαν ελαφρύνσεις από την κυβέρνηση για το δυσβάστακτο κόστος παραγωγής. Παράλληλα, πολλά ήταν τα πανό που έγραφαν το σύνθημα No farmers, No food, No future, που χρησιμοποιούν και οι ευρωπαίοι αγρότες στις διαδηλώσεις.

Τα τρακτέρ στάθμευσαν στο Σύνταγμα, υπό το θερμό χειροκρότημα των περαστικών οι οποίοι έδειξαν την αλληλεγγύη τους στα αιτήματά τους. Έχοντας και ένα φέρετρο της κτηνοτροφίας και στεφάνια, σε μία συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, στο οποίο αναγραφόταν «θερμά συλλυπητήρια στους αγρότες», εξέπεμψαν κραυγή αγωνίας για το μέλλον του κλάδου και την εκτίναξη του κόστους παραγωγής.

Η «καρδιά» των αγροτών και κτηνοτρόφων «χτύπησε» την Τρίτη στο Σύνταγμα. Δήλωσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα επιβίωσης που δίνουν με όλα τα μέσα, στέλνοντας μήνυμα προς την κυβέρνηση και καταδικάζοντας παράλληλα τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν έως σήμερα.

Εκατοντάδες αγρότες από Θεσσαλία και κεντρική Μακεδονία μπήκαν στην πλατεία Συντάγματος. Πίσω τους αγρότες από Στερεά και Εύβοια. Ακολούθησαν τα μπλοκ από Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο. Στη συνέχεια απλώθηκαν δεκάδες σωματεία της Αττικής.

Περισσότερα από 200 τρακτέρ έφτασαν στο Σύνταγμα, στο μεγάλο ραντεβού των αγροτών για το συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Πρώτοι έφθασαν στο κέντρο οι αγρότες της Εύβοιας, οι οποίοι συναντήθηκαν με μια ομάδα αγροτών από την Κρήτη που έφτασαν το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, έτοιμοι για την κινητοποίηση με πανό και συνθήματα. Οι αγρότες του Ηρακλείου και των Χανίων συναντήθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε2, δίνοντας ραντεβού για το μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Λίγο μετά τις 12:00 τα διόδια των Αφιδνών πέρασε το κονβόι των τρακτέρ που αναχώρησε από το Κάστρο Βοιωτίας και το οποίο ενώθηκε με τα τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα από τη Θήβα, το Σχηματάρι και από άλλες περιοχές, όπως και με τα 60 πούλμαν που ξεκίνησαν από Αλεξανδρούπολη.

Μεγάλο κόμβοι με τρακτέρ πέρασε λίγο μετά τις 15:30 από την Ομόνοια και κατευθύνθηκε προς τη Βουλή, ανεβαίνοντας αντίθετα την Πανεπιστημίου.

Η κάμερα της ΕΡΤ κατέγραψε το πέρασμά τους από την Πανεπιστημίου. Με τρακτέρ και αγροτικά που έχουν επάνω τους ελληνικές σημαίες οι αγρότες έδειξαν την αγωνιστική τους διάθεση κορνάροντας διαρκώς.

Βίντεο με τη συγκλονιστική πορεία των αγροτών με τρακτέρ, που διαδηλώνουν για την επιβίωσή τους, στην Εθνική Οδό στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, δημοσίευσε ο 902.gr.

Στις κόρνες των τρακτέρ, οι οδηγοί της Αττικής απάντησαν επίσης με κορναρίσματα και υψωμένες γροθιές, δηλώνοντας στον πλευρό τους.

Αγρότες από Καρδίτσα και Λάρισα ανέβηκαν την Πανεπιστήμιου με τα πόδια και κατευθύνθηκαν στο Σύνταγμα όπου συγκεντρώνονται με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

«Εργατιά, αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά» και «Εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι επίθεση και πάλη» τα συνθήματα που φώναζα.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε το αντάμωμα των φοιτητών με τους αγρότες στα Προπύλαια.

Με το σύνθημα «φοιτητές αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά» υποδέχθηκαν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι τους αγρότες, σύνθημα που επαναλαμβανόταν και από τα μπλοκ των αγροτικών συλλόγων.

Στο ΟΑΚΑ κατέφθασε νωρίτερα ο κύριος όγκος των λεωφορείων που μετέφεραν τους αγρότες και κτηνοτρόφους στην Αθήνα.

Στη συνέχεια συντεταγμένα επιβιβάστηκαν στους συρμούς του Ηλεκτρικού για να φτάσουν στην Ομόνοια, προκειμένου να συμμετάσχουν στο μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα. Μάλιστα επιβάτες των συρμών του Ηλεκτρικού, εκφράζοντας την αλληλεγγύη τους στους αγρότες και κτηνοτρόφους, τους έλεγαν «είμαστε μαζί σας».

«Αγρότη πολέμα δεν θα σου μείνει στρέμμα» και «Στα μπλόκα, στα μπλόκα της αγροτιάς, θα σπάσει της κυβέρνησης ο τσαμπουκάς», ήταν τα συνθήματα που φώναξαν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κατά την άφιξή τους στο ΟΑΚΑ.

Στα Μέγαρα ήταν το σημείο συνάντησης για τους αγρότες από τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Από εκεί όλοι μαζί θα κατευθύνθηκαν προς την Ομόνοια και το Σύνταγμα προκειμένου να συναντήσουν τους αγρότες από την υπόλοιπη Ελλάδα.

Γεμάτα ξεκίνησαν τα πούλμαν νωρίς το πρωί, από το Δερβένι Θεσσαλονίκης, με αγρότες που έρχονται στην Αθήνα από το Δερβένι, τα Μάλγαρα και την Επανομή, για να ενώσουν τις φωνές τους με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους.

Να σημειωθεί πως ακόμα και από την Ημαθία και τον Έβρο, αγρότες φόρτωσαν τα τρακτέρ σε φορτηγά και νταλίκες, έτσι ώστε να έχουν συμβολική παρουσία στο συλλαλητήριο της Αθήνας.

Επιπλέον, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα έφτασαν στην Αθήνα με δικά τους οχήματα αλλά και με λεωφορεία, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγω μόνο για 60 λεωφορεία από τη Θεσσαλία και περί τις 5.000 συμμετοχές αγροτών.

Στις 17:30 συγκεντρώθηκαν στη πλατεία Ομονοίας και στις 18:30 ξεκίνησε η πορεία τους προς το Σύνταγμα.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απηύθυνε κάλεσμα στους εργαζομένους να παραβρεθούν στο σημερινό συλλαλητήριο, στις 6:00 το απόγευμα στο Σύνταγμα και να στηρίξουν τις κινητοποιήσεις των αγροτών και των φοιτητών, επισημαίνοντας πως «δε θα υποχωρήσουμε και θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους».

Με συνθήματα, κόρνες και υψωμένες γροθιές υποδέχθηκαν τους αγρότες οι αυτοκινητιστές ΤΑΞΙ.

«Εμπρός λαέ μη σκύβεις το κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλη» φώναξαν μαζί αγρότες και αυτοκινητιστές.

Σε ένδειξη συμπαράστασης στους συναδέλφους τους που βρίσκονται στην Αθήνα, οι αγρότες του Έβρου έχουν προχωρήσει σε αποκλεισμό των τελωνείων Ορμενίου και Κήπων.

Ταυτόχρονα, τρακτέρ έχουν βγει από τη Δευτέρα και στο Νευροκόπι της Δράμας, αλλά και στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.

Αντίστοιχο αποκλεισμό του τελωνείου πραγματοποιούν και οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκης, στη Φλώρινα.

«Συμπαραστεκόμαστε στους συναδέλφους αγρότες και κτηνοτρόφους που κατεβαίνουν να διαδηλώσουν στην Αθήνα για τα δίκαια αιτήματά μας, τα αιτήματα που είναι για την επιβίωσή μας», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Μαργαριτίσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Έβρου «Η Ενότητα».

Σε αποκλεισμό της εισόδου του λιμανιού της Μυτιλήνης προχώρησαν και οι αγρότες στο πλαίσιο κινητοποίησης μετά από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.

Μετά το μπλόκο στη Λάρσο, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του λιμανιού ρίχνοντας συμβολικά μπάλες με άχυρα μπροστά στην πύλη εισόδου, τις οποίες έκαψαν.

Οι αγρότες απαιτούν:

— Μείωση του κόστους παραγωγής με μέτρα όπως: Θεσμοθέτηση αγροτικού αφορολόγητου πετρελαίου, πλαφόν 7 λεπτά/KWh στο αγροτοκτηνοτροφικό ρεύμα, επιδότηση μέσων, εφοδίων και ζωοτροφών και κατάργηση του ΦΠΑ.

— Να μην εφαρμοστεί και να επαναδιαπραγματευτεί η Νέα ΚΑΠ.

— Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος σε καλλιέργειες που έχουν απώλεια παραγωγής η οποία δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ καθώς και σε προϊόντα φυτικής και ζωικής παραγωγής που πουλήθηκαν κάτω από το κόστος παραγωγής. Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για όλες τις ζημιές και νόσους στο 100% της πραγματικής ζημιάς και όχι της ασφαλιζόμενης αξίας.

— Να παρθούν μέτρα και να γίνονται έλεγχοι από την κυβέρνηση για να σταματήσουν οι «ελληνοποιήσεις» προϊόντων φυτικής, ζωικής και μελισσοκομικής παραγωγής.

— Τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής ώστε να έχουν εισόδημα για τις βιοποριστικές και καλλιεργητικές ανάγκες τους.

— Εργα υποδομής για την αντιπλημμυρική θωράκιση της χώρας.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., αστυνόμο Β’ Κωνσταντία Δημογλίδου, υπήρξαν πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οδικό άξονα που περιλαμβάνει τις οδούς Δεληγιώργη, Πειραιώς, Σταδίου, Φιλελλήνων και Ξενοφώντος.

Αναλυτικά η δήλωση της κ. Δημογλίδου:

«Λόγω της κίνησης των αγροτών προς το κέντρο της Αθήνας, σας ενημερώνουμε ότι μέσα στην επόμενη ώρα η Τροχαία συμπληρωματικά θα εφαρμόσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια τόσο η μετακίνηση των αγροτών όσο και η κίνηση των υπόλοιπων πολιτών στην περιοχή.

Ειδικότερα, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μετά τη Λεωφόρο Αθηνών και στον οδικό άξονα που περιλαμβάνει τις οδούς Δεληγιώργη, Πειραιώς, Σταδίου, Φιλελλήνων και Ξενοφώντος.

Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Πανεπιστημίου.

Ανοιχτό το μετρό

Η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας αναφέρθηκε και στον χάρτη που δημιούργησε η ΕΛΑΣ και έχει δοθεί σε όλα τα Μέσα για να κατανοήσουν οι πολίτες τη διαδρομή των αγροτών. Όπως είπε, στη συνέχειαθα δοθούν στην κυκλοφορία κανονικά, η περιοχή πέριξ της πλατείας Ομονοίας αλλά και η διαδρομή που έχουν ακολουθήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή οι αγρότες. Όπως σημείωσε, μόνο εάν υπάρχει κάποια έκτακτη ανάγκη θα ξανακλείσει. Όπως εξήγησε,το μετρό δεν πρόκειται να κλείσει, εκτός και αν υπάρχουν έκτακτοι λόγοι ασφάλειας που θα αναγκάσουν τις Αρχές να κλείσουν κάποια στάση.

Μέτρα και το πρωί της Τετάρτης

Η κ. Δημογλίδου πρόσθεσε ότι, και το πρωί της Τετάρτης, όταν και θα αποχωρήσουν οι αγρότες, θα υπάρξουν μέτρα. «Θα υπάρχει και πάλι έντονη παρουσία της Τροχαίας, ώστε να διευκολύνει όντως την κίνηση των πολιτών αλλά και των ίδιων των αγροτών, οι οποίοι φυσικά θα συνοδευτούν και στην αποχώρησή τους από το Λεκανοπέδιο. Από τις πρωινές ώρες αναμένεται να ξεκινήσει αυτή η αποχώρηση και φανταζόμαστε ότι μέχρι το μεσημέρι θα έχει ολοκληρωθεί. Θα υπάρχει όμως έντονη παρουσία της Τροχαίας για να διευκολύνει τον κόσμο», υπογράμμισε.

Παρακαλούνται οι πολίτες να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων».

Σε δήλωσή του το μεσημέρι της Τρίτης ο προϊστάμενος Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.), Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου κάλεσε τους πολίτες «να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους κεντρικούς οδικούς άξονες και συγκεκριμένα περιμετρικά της πλατείας Ομονοίας και της πλατείας Συντάγματος, ιδίως μετά τη μία το μεσημέρι έως και την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων» ενώ υπενθύμισε ότι «σε περίπτωση ύπαρξης εξαιρετικού λόγου μετακίνησης μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης για τη λήψη οδηγιών».

