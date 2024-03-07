Κόντρα Τσακαλώτου – Γεραπετρίτη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια: Μιλάτε σαν έμπορος- Μετά από 20 χρόνια εντολές δέχομαι μόνο από φοιτητές μου

Τη συνταγματικότητα του νομοσχεδίου για τη λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα θέλησε να υπερασπιστεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής παραδέχθηκε ότι είναι αναγκαία η αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

«Σαφώς επιτρέπει την ίδρυση – όχι με την μορφή σύστασης αλλά με την μορφή εγκατάστασης υφιστάμενου πανεπιστημιακού ιδρύματος», είπε για να προσθέσει ότι «δεν αποκλείει να υπάρχουν μη κρατικά ιδρύματα που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, δεν συστήνονται γι αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο με την αναθεώρηση ώστε να μπορούν και να ιδρύονται», είπε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης ήρθε σε κόντρα με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο όταν ανέφερε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η προσέλκυση ξένων φοιτητών. «Πιστεύετε ότι αυτά τα πανεπιστήμια θα μας κάνουν hub και θα έρχονται φοιτητές για τον πολιτισμό;», διερωτήθηκε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς με τον υπουργό Εξωτερικών να εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα έρθουν φοιτητές και να υποστηρίζει ότι θα υπάρξει εισροή πόρων. Σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη η Ελλάδα θα γίνει κόμβος πανεπιστημιακός και το ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια θα αυξηθεί έως 2% με τους πόρους να διοχετεύονται στα δημόσια πανεπιστήμια.

Η κόντρα έλαβε και προσωπικά χαρακτηριστικά με τον κ. Τσακαλώτο να εγκαλεί τον κ. Γεραπετρίτη ότι μίλησε ως «έμπορος» παρά ως πανεπιστημιακός δάσκαλος με εκείνον να απαντά πως μετά από 20 χρόνια στο ελληνικό πανεπιστήμιο οδηγίες και εντολές δέχεται μόνον από τους φοιτητές του.

