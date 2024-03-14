Νέο σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, αυτή την φορά στο Ηράκλειο Κρήτης, σημειώθηκε την Τετάρτη (13/3).

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ένα 15χρονο κορίτσι, δέχτηκε επίθεση από τρεις 16χρονες στη μέση του δρόμου, οι οποίες μάλιστα βιντεοσκόπησαν το περιστατικό.

Το ανήλικο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με χτυπήματα, μεταξύ άλλων, στο κεφάλι, τα χέρια και τα πόδια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ανήλικη κατήγγειλε το περιστατικό στο Α’ Αστυνομικό Τμήμα του Ηρακλείου και ακολούθησε η σύλληψη των δύο εκ των τριών ανηλίκων κοριτσιών.

Επίσης συνελήφθησαν και οι δύο μητέρες των κοριτσιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Το τρίτο ανήλικο κορίτσι, αναζητείται από τις αρχές.

