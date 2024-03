Μαρία Καρυστιανού: Με βαρύ κατηγορώ κατά εξεταστικής και δικαιοσύνης τη Δευτέρα στις Βρυξέλλες – Στις 20 το πόρισμα στη Βουλή

Ανεξέλεγκτες διαστάσεις, με εξαιρετικά αρνητικό διεθνή αντίκτυπο προσλαμβάνει η συζήτηση για το έγκλημα των Τεμπών, σε συνδυασμό με τη γενικευμένη αίσθηση στην κοινωνία ότι επιχειρείται συγκάλυψη των ευθυνών πολιτικών προσώπων.

Μετά τις απίστευτες καταγγελίες της Ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, ότι το έργο της για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση δικαιοσύνης συναντά εμπόδια και πως χρειάζεται αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών, έρχεται και η νέα παρέμβαση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Στους κόλπους τους οποίου το κλίμα καχυποψίας για το πώς χειρίζεται η κυβέρνηση, αλλά και η δικαιοσύνη την υπόθεση είναι έντονο.

Την κατάσταση αναμένεται να επιβαρύνει ακόμα πιο πολύ η συζήτηση στο ελληνικό κοινοβούλιο στις 20 του μήνα, για το πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής.

Η στάση της κυβερνητικής πλειοψηφίας, η οποία εντόπισε ευθύνες στον σταθμάρχη Λάρισας, τους μηχανοδηγούς, τη ρυθμιστική αρχή και την Hellenic Train, αλλά όχι σε πολιτικά πρόσωπα, αναμένεται να πυροδοτήσει μία νέα μετωπική σύγκρουση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα οποία επιμένουν ότι πρέπει να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες και μελών της κυβέρνησης, πρωτίστως του τότε υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή.

Νέο ράπισμα από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

Η Μαρία Καρυστιανού θα μιλήσει στις 18 Μαρτίου στην επιτροπή Αναφορών του ευρωκοινοβουλίου, θέτοντας επιτακτικά το αίτημα για διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και καταγγέλλοντας τις καθυστερήσεις στη δικαστική διαδικασία, αλλά και τον τρόπο που αντιμετωπίζει το ελληνικό κοινοβούλιο το δυστύχημα.

Όπως τονίζεται στο ενημερωτικό σημείωμα της επιτροπής προς τους ευρωβουλευτές, «ο αναφέρων (σημείωση: Η Μαρία Καρυστιανού) τονίζει ότι πριν από το τραγικό συμβάν, είχαν γίνει γραπτές προειδοποιήσεις, κινητοποιήσεις, δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες από τους υπαλλήλους των σιδηροδρόμων σχετικά με υποστελέχωση, ανεπαρκή εκπαίδευση και επίβλεψη, ανεπαρκή συντήρηση και έλλειψη σύγχρονων συστημάτων σιδηροδρομικής ασφάλειας.

Ο αναφέρων προσθέτει ότι ακόμη και τα υπάρχοντα συστήματα ασφαλείας είχαν απενεργοποιηθεί τουλάχιστον από το 2019 ή δεν είχαν συντηρηθεί και ως εκ τούτου δεν ήταν λειτουργικά».

Επισημαίνεται ακόμα ότι «ο αναφέρων καταγγέλλει την εικαζόμενη συγκάλυψη που ακολούθησε το συμβάν, ιδίως όσον αφορά το φορτίο, το οποίο προκάλεσε την ανεξήγητη έκρηξη και πυρκαγιά, καθώς και την παράνομη αλλοίωση του σκηνικού της σύγκρουσης, η οποία φέρεται να εμπόδισε τη σωστή συλλογή απόδειξη. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η χειραγώγηση του δικαστικού σώματος από την κυβέρνηση οδήγησε σε στασιμότητα της έρευνας, 11 μήνες μετά το περιστατικό. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων καλεί το Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την υποτιθέμενη υποτίμηση του κράτους δικαίου και των ευρωπαϊκών αξιών στην Ελλάδα, προκειμένου να επιτραπεί η τιμωρία των υπευθύνων για το τραγικό συμβάν».

Επίσης τονίζεται ότι «το Ελληνικό Κοινοβούλιο, φαίνεται να στερείται πολιτικής αμεροληψίας και διστάζει να καλέσει βασικούς πραγματογνώμονες να καταθέσουν!».

Ολόκληρο το ενημερωτικό σημείωμα για τη συνεδρίαση της Δευτέρας με ομιλήτρια την Μαρία Καρυστιανού έχει ως εξής (όπως εστάλη στα αγγλικά):

«Petition No 0024/2024 by Maria Karystianou (Greek), on behalf of the ‘Group of persons affected by the train accident at Tempi’, on the train collision at Tempi, Greece

The petitioner draws attention to the collision of a passenger train with a freight train running between Athens and Thessaloniki on 28/02/2023, which caused the death of 57 people, at least one missing person and the serious injury of 180 people, making it the deadliest railway accident ever recorded in Greece. The petitioner stresses that prior to the tragic event, written warnings, mobilisations, judicial and extrajudicial actions by rail employees had been made concerning understaffing, inadequate training and supervision, inadequate maintenance and lack of modern railway safety systems. The petitioner adds that even the existing security systems had been deactivated at least since 2019 or have not been maintained and were therefore not operational. The petitioner also points out to the alleged financial crimes described in the findings of the European Public Prosecutor’s Office on the implementation of the EU-funded project ‘Renovation and upgrade of the signalling, telecommand and replacement system of 70 track changes in identified sections of the Axis Athens – Thessaloniki – Promachonas’. The petitioner adds that the European Commission on 15.2.2023, i.e. 13 days before the tragic event, announced that it had decided to refer Greece to the Court of Justice of the European Union for failing to fulfil its obligations under the Directive establishing a single European railway area. Finally, the petitioner denounces the alleged cover-up that followed the incident, in particular as regards the cargo, which caused the unexplained explosion and fire, as well as the illegal alteration of the scene of the collision, which allegedly prevented the proper collection of evidence. According to the petitioner, the manipulation of the judiciary by the government has led to a stagnation of the investigation, 11 months after the incident. Therefore, the petitioner calls on the Parliament to uphold the alleged depreciation of the rule of law and of the European values in Greece, in order to allow the punishment of those responsible for the tragic incident.

Recommendations

– Declare admissible;

– ask the Commission for information;

– forward for information to the LIBE Committee;

– forward for information to the TRAN Committee;

– send to the petitioner the European Parliament resolution of 7 February 2024 on the rule of law and media freedom in Greece (2024/2502(RSP)), in which the Parliament expressed concerns about ‘the scrutiny carried out by the competent committee of the Greek Parliament, as it appears to lack political impartiality and to be reluctant to call on key expert witnesses to testify’ and stressed that it is ‘crucial that the judicial investigation into the Tempi train disaster be conducted swiftly and comprehensively, covering all actors involved, including responsible government officials’: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0069_EN.html.

«Πολεμική» η συζήτηση στη Βουλή για το πόρισμα της εξεταστικής

Την ερχόμενη Τετάρτη 20 Μαρτίου θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής το πόρισμα των βουλευτών της ΝΔ για την τραγωδία των Τεμπών.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής, υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα, από 64 βουλευτές της ΝΔ.

Στη συζήτηση αναμένεται να παρέμβουν και οι πολιτικοί αρχηγοί, πλην του πρωθυπουργού ο οποίος κατά πάγια τακτική δεν παρεμβαίνει σε τέτοιες συζητήσεις, καθώς άποψη της κυβέρνησης είναι ότι αφορά αποκλειστικά τη Βουλή.

Σημειώνεται ότι το πόρισμα των βουλευτών της ΝΔ δεν εντοπίζει ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, ενώ η πολιτική ευθύνη αναλήφθηκε με την παραίτηση του τότε υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Στο γαλάζιο πόρισμα αναφέρεται ότι «εάν είχαν τηρηθεί απαρέγκλιτα οι κανόνες του Γενικού Κανονισμού Κινήσεως το δυστύχημα δεν θα είχε συμβεί».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι η σιδηροδρομική τραγωδία δεν οφείλεται μόνο σε ανθρώπινο λάθος, αλλά υπάρχουν και ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο πρώην υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής. Ο ΣΥΡΙΖΑ διαβίβασε το πόρισμα του στον Άρειο Πάγο προκειμένου αυτό να αποσταλεί στον εφέτη ανακριτή που διενεργεί την ανάκριση για την υπόθεση των Τεμπών, ώστε να επιστρέψει αμελλητί στη Βουλή, η οποία θα κληθεί να αποφασίσει εάν θα ελέγξει τον πρώην υπουργό.

