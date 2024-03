Πύργος Πειραιά: Σε «πυρετό» διαπραγματεύσεων με υποψήφιους μισθωτές η Dimand – Πότε ανοίγουν νέα καταστήματα

Σε πυρετώδεις διαπραγματεύσεις με υποψήφιους μισθωτές των εμπορικών και γραφειακών χώρων που δεν έχουν ακόμα καλυφθεί Πύργο Πειραιά βρίσκεται η Dimand.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ενδιαφέρον από την αγορά είναι πολύ έντονο και η εταιρεία βρίσκεται πολύ κοντά να υπογράψει νέες συμφωνίες με επιχειρήσεις από διάφορους κλάδους.

Ήδη έχει ξεκινήσει τη λειτουργία του το JD Sports ενώ το κατάστημα Zara που έχει μισθώσει χώρο 5.700 τ.μ. και θα φιλοξενείται στο ισόγειο και σε χώρους του πρώτου και δεύτερου ορόφου του κτιρίου θα ξεκινήσει τη λειτουργία του, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέσα στον Απρίλιο.

Από τις τελευταίες προσθήκες είναι η εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων και λιμενικών εγκαταστάσεων Anti Pollution (μέλος του Ομίλου V Group του Βύρωνα Βασιλειάδη), η οποία θα εγκατασταθεί στον 22ο όροφο του κτιρίου, ενώ στον τρίτο θα λειτουργήσει το καφέ-εστιατόριο που αποτελεί νέο concept της Nice N Easy.

Τον 4ο όροφο έχει ήδη κλείσει το γυμναστήριο Athlesis το οποίο θα αποκτήσει στον Πύργο το δεύτερο μέλος του μετά την πολύ επιτυχημένη πορεία του στο Κολωνάκι.

Στον 6ο όροφο για τον οποίο έχει ήδη υπάρξει συμφωνία με τη Dialectica, ο χώρος διαμορφώνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας.

Τελευταία προσθήκη είναι ένα φαρμακείο που μίσθωσε πρόσφατα χώρο στο ισόγειο.

Όπως μας αναφέρει ανώτατο στέλεχος που ασχολείται με το κατασκευαστικό κομμάτι του κτιρίου, κάθε όροφος διαθέτει κάποιες βασικές υποδομές, αλλά η τελική διαμόρφωση του γίνεται μετά τη συμφωνία με τον όποιον μισθωτή.

Δηλαδή οι χώροι στον Πύργο Πειραιά μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάξουν απόλυτα σε κάθε ανάγκη της επιχείρησης που θα τα μισθώσει.

Έτσι το κατασκευαστικό τμήμα μετά από κάθε συμφωνία κάνει το «fit out» του χώρου δηλαδή μπορεί να αλλάξει τη διάταξη των ορόφων και να κάνει τις αντίστοιχες προσαρμογές ανάλογα με τις οδηγίες που θα πάρει από τον μισθωτή.

Αυτό σε συνδυασμό με τις κορυφαίες προδιαγραφές του κτιρίου σε ότι αφορά τη θέρμανση, την ποιότητα αέρα, την εξοικονόμηση ενέργειας κλπ, αποτελούν από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα για όσους τελικά το επιλέξουν.

Υπενθυμίζεται πως ο Πύργος Πειραιά θα είναι ο πρώτος ψηφιακός και βιοκλιματικός ουρανοξύστης της χώρας που θα λάβει την ανώτατη πιστοποίηση Platinum, κατά το διεθνές πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), αλλά και WELL (WELL Building Standard) που επικεντρώνεται στην υγεία, ευεξία και παραγωγικότητα των χρηστών του κτιρίου.

