Έξω από ιατρείο πλαστικής χειρουργικής «εντόπισαν» οι παπαράτσι την Τζένιφερ Άνιστον και τη Σάντρα Μπούλοκ με τις φωτογραφίες να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Διεθνή πρακτορεία, όπως η Daily Mail δημοσίευσαν το στιγμιότυπο που απεικονίζει την 55χρονη Άνιστον και την 59χρονη Μπούλοκ να εξέρχονται του ιατρείου, που -σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο- ειδικεύεται σε λίφτινγκ προσώπου και ρινοπλαστική.

