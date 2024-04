Το «ευχαριστώ» στα ελληνικά του Ιμάμογλου στον Χάρη Δούκα

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου ευχαρίστησε δημόσια τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος τον συνεχάρη για την επανεκλογή του στον Δήμο Κωνσταντινούπολης.

Ο Ιμάμογλου, σε ανάρτησή του, αφού είπε πρώτα «ευχαριστώ» στα ελληνικά για το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων, τόνισε πως τα σχόλια του Ελληνα ομολόγου του τον κάνουν να αισθάνετε ταπεινοφροσύνη.

«Ευχαριστώ (στα ελληνικά) Δήμαρχε Χάρη Δούκα! Είμαι ενθουσιασμένος που περιβάλλομαι από ομολόγους που μοιράζονται τις ίδιες δημοκρατικές αξίες με εμένα. Το να μου λέει κάποιος ότι δίνω έμπνευση, με κάνει να αισθάνομαι ταπεινοφροσύνη.

Η Κωνσταντινούπολη και οι πολίτες της με εμπνέουν καθημερινά, κάνοντας το έργο μου να τους υπηρετώ πιο εύκολο. Ευχές για ένα πιο λαμπρό μέλλον!» έγραψε στο twitter.

Ευχαριστώ Mayor @h_doukas!



I am delighted to be surrounded by colleagues who share the same values of democracy as I do. Being called inspirational humbles me. Istanbul and its citizens inspire me daily, making my job of serving them easier. Here's to brighter futures!