ΔΕΗ Ανανεώσιμες: Ολοκλήρωση αιολικών πάρκων 40 MW στη Δυτική Μακεδονία

Δυναμικά συνεχίζει την πορεία προς τον πράσινο μετασχηματισμό της η ΔΕΗ, καθώς μέσω της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ολοκληρώνει συνεχώς νέα έργα που έρχονται να προστεθούν στο πλούσιο χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων που ήδη διαθέτει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή η εταιρεία υλοποιεί (σε διάφορα στάδια κατασκευής) έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος περίπου 1,8 GW όταν ήδη έχει εγκατεστημένη ισχύ της τάξης του 1,5 GW από έργα που έχουν υλοποιηθεί και συνδεθεί στο δίκτυο.

Τελευταία προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποτελεί το πρώτο μέρος του συμπλέγματος αιολικών πάρκων ΚΟΥΚΟΥΛΙ-ΔΟΥΚΑΣ στη Δυτική Μακεδονία το οποίο ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία μέσα στο Α΄ τρίμηνο 2024.

Το αιολικό πάρκο «Κουκούλι» βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή της Σιάτιστας και έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 13,5 MW. Αποτελείται από τρεις ανεμογεννήτριες των 4,5ΜW οι οποίες αναμένεται να παράγουν ενέργεια 38 GWh ετησίως, αποτρέποντας παράλληλα την εκπομπή περίπου 22.000 τόνων CO2.

Εκτός από τον αιολικό σταθμό «Κουκούλι», το cluster αιολικών πάρκων στη Δυτική Μακεδονία αποτελείται και από το αιολικό πάρκο «Δούκας», κοντά στην Κλεισούρα Καστοριάς. Με εγκατεστημένη ισχύ 26MW από 5 ανεμογεννήτριες των 5,2MW, ο σταθμός «Δούκας» αναμένεται να παράγει 68 GWh ετησίως και να αποτρέπει με τη λειτουργία του την εκπομπή περίπου 39.500 τόνων CO2. Οι εργασίες προχωρούν με ταχείς ρυθμούς και η λειτουργία του αναμένεται πριν το τέλος του έτους. Η κατασκευή των δύο αιολικών πάρκων ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022.

Υπενθυμίζεται ότι ανάμεσα στα μεγάλα έργα ΑΠΕ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή, είναι και το φωτοβολταϊκό έργο-σταθμός ισχύος 550MW. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα έργα ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη και είναι χωροθετημένο εντός των παλαιών λιγνιτωρυχείων της ευρύτερης περιοχής της Πτολεμαΐδας.

Διαβάστε επίσης:

Οικιακές Συσκευές: Οργανική ανάπτυξη κατά 1,6% για την BSH το 2023 – Σε πτώση έως 30% η συνολική αγορά φέτος

HELLENiQ ENERGY: Αλλαγή σελίδας στην Κύπρο με την έναρξη λειτουργίας της ΕΚΟ Energy, ως προμηθευτή πράσινης ενέργειας

Την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου μελετά η MYTILINEOS – Παραμένει στο Χ.Α.