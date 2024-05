«Ενόχλησε» πάλι τον πρέσβη του Ισραήλ ο Κασσελάκης: Ήλπιζα ότι θα καταδίκαζε τις θηριωδίες της Χαμάς

Την επίσκεψη του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη στη Δυτική Όχθη σχολίασε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα Νόαμ Κατς, μετά την ανάρτησή του την προηγούμενη εβδομάδα που προκάλεσε συζητήσεις, καθώς και τότε είχε εξαπολύσει «πυρά» εναντίον του.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων, μετά την επίσκεψη του Στέφανου Κασσελάκη στην Παλαιστινιακή Αρχή, ο πρέσβης ανέφερε ότι «μπορεί να πει κανείς ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τον Πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει τη διαφορά αντί να κάνει δηλώσεις».

«Εάν θέλετε να συνεισφέρετε, πρέπει να μιλήσετε και με τις δύο πλευρές, θα πρέπει να μιλήσετε με ειλικρίνεια και στις δύο πλευρές. Θα ήλπιζα ότι πέρα από τη συμπάθεια προς τους Παλαιστίνιους, ο ηγέτης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ βρισκόταν στη Ραμάλα, θα καταδίκαζε τις θηριωδίες της Χαμάς, θα ζητούσε την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων» είπε ο κ. Κατς, προσθέτοντας «ότι ο κ. Κασσελάκης κατά τη διέλευση στο Ισραήλ θα εκμεταλλευόταν την ευκαιρία για να συναντηθεί επίσης με τις οικογένειες των 125 ομήρων στο Ισραήλ και να επισκεφθεί τα Κιμπούτς στα νότια της χώρας όπου η Χαμάς διέπραξε τη σφαγή της».

Ο ίδιος επισήμανε ότι «θα ήταν ευπρόσδεκτος στο Ισραήλ. Ίσως όμως να μην ήταν αυτός ο σκοπός του».

Κλείνοντας ο κ. Κατς σημείωσε ότι «και ίσως ένα τελευταίο σημείο. Χαίρομαι που η επίσκεψή του πήγε καλά. Κάποιοι άφησαν να εννοηθεί ότι μπορεί να δυσκολευτεί να εισέλθει στο Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή λόγω των προηγούμενων δηλώσεων του. Λοιπόν, αυτό ήταν εντελώς αβάσιμο».

Παραποιημένο το βίντεο;

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, ο πρέσβης σε ανάρτησή του παρέθεσε το σκληρό βίντεο με ισραηλινές ομήρους της Χαμάς και αναφέρθηκε στη δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ότι «η Χαμάς έχει ένα μέρος το οποίο, όντως, κάνει τρομοκρατικές ενέργειες».

Το βίντεο κυκλοφόρησε λίγες ώρες από την στιγμή που έρευνα του Associated Press κατέρριψε δυο ακόμη ψευδείς καταθέσεις που κυκλοφορούσαν εδώ και μήνες για τον υποτιθέμενο «μαζικό βιασμό» Ισραηλινών από Παλαιστίνιους στις 7 Οκτωβρίου. Έρχεται επίσης σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τη διεθνή εικόνα του Ισραήλ από τη στιγμή που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ζήτησε την έκδοση εντάλματος σύλληψης του Νετανιάχου για εγκλήματα πολέμου και ενώ Ιρλανδία, Ισπανία και Νορβηγία προχωρούν στην αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Άρη Χατζηστεφάνου, ο μηχανισμός προπαγάνδας του Ισραήλ προωθεί με όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του ένα βίντεο το οποίο παραποίησε με εξαιρετικά ερασιτεχνικό τρόπο. Όπως εξήγησε όμως στο INFOWAR αραβόφωνος αναλυτής το αποτέλεσμα «θυμίζει περισσότερο επικοινωνιακό αυτογκόλ».

Όπως υποστηρίζει η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα, με μήνυμά της στο Χ, το βίντεο δείχνει «τη φρικτή απαγωγή 5 Ισραηλινών γυναικών ομήρων». Στην πραγματικότητα το βίντεο δείχνει επιχείρηση της Χαμάς στο εσωτερικό στρατιωτικής βάσης του Nahal Oz και τη σύλληψη πέντε γυναικών στρατιωτίνων ως αιχμαλώτων. Σε κανένα σημείο δεν εμφανίζονται άμαχοι ούτε η κακοποίηση, τα βασανιστήρια και οι εν ψυχρώ εκτελέσεις που έχουμε δει σε ανάλογες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού κατοχής.

Το βασικό επιχείρημα του ισραηλινού μηχανισμού προπαγάνδας είναι ότι σε ένα σημείο ακούγεται μαχητής της Χαμάς να λέει «Εδώ, αυτά είναι τα κορίτσια που μπορούν να μείνουν έγκυες».

Η συγκεκριμένη φράση παρουσιάζεται σε υπότιτλο που έχουν τοποθετήσει ισραηλινοί τη στιγμή που ακούγεται η λέξη sabiya, η οποία στα αραβικά σημαίνει νεαρή γυναίκα. Όπως εξηγεί ο δημοσιογράφος Μοχάμεντ Σεχάντα, σε κανένα σημείο του βίντεο δεν ακούγεται φράση για «κορίτσια που μπορούν να μείνουν έγκυες» αλλά η φράση «Here are the female captives. Here are the weak».

Το βίντεο που παρουσιάστηκε είναι έντονα μονταρισμένο σε πολλά σημεία παρουσιάζοντας φράσεις απομονωμένες από το περιεχόμενό τους. Σε ένα σημείο μάλιστα Παλαιστίνιος ακούγεται να λέει «no beutifull» αλλά οι Ισραηλινοί υποτιτλίζουν «you are so beutifull» υπονοώντας ότι απειλεί την γυναίκα στρατιωτικό με σεξουαλική κακοποίηση.

