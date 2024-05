Μεσανατολικό: Ισπανία, Νορβηγία και Ιρλανδία αναγνώρισαν επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης – Οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ

Ισπανία, Ιρλανδία και Νορβηγία αναγνώρισαν σήμερα και επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης, τη στιγμή που το Ισραήλ συνεχίζει τη χερσαία επιχείρηση στη Ράφα.

Η ισπανική κυβέρνηση υιοθέτησε σήμερα, στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού της συμβουλίου, διάταγμα με το οποίο αναγνωρίζεται επισήμως το κράτος της Παλαιστίνης, ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης του πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ.

Σε σύντομη δήλωσή του σήμερα το πρωί, ο ισπανός πρωθυπουργός σημείωσε ότι η αναγνώριση αυτή, σε συντονισμό με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, είναι «απαραίτητη» για την «επίτευξη ειρήνης» ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, πέραν του ότι είναι ένα «ζήτημα ιστορικής δικαιοσύνης».

Η απόφαση αυτή δεν ελήφθη «εναντίον κανενός, πολύ περισσότερο εναντίον του Ισραήλ, ενός φίλου λαού (…), με τον οποίο θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση», σημείωσε επίσης και υπογράμμισε ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης αντανακλά «την απόλυτη απόρριψη εκ μέρους μας της Χαμάς, η οποία τάσσεται κατά της λύσης των δύο κρατών».

Η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία θα δώσουν «σθεναρή» απάντηση στις «επιθέσεις» της ισραηλινής διπλωματίας, δήλωσε από την πλευρά του ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών.

«Θα δώσουμε μια απάντηση (…) συντονισμένη με τη Νορβηγία και την Ιρλανδία, οι οποίες στοχοποιούνται από το ίδιο είδος αποτρόπαιης παραπληροφόρησης και επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», μια απάντηση «σθεναρή και ήρεμη» στις «προκλήσεις» αυτές, δήλωσε ο Χοσέ Μανουέλ Άλμπαρες σε δημοσιογράφους.

«Κανείς δεν μπορεί να μας εκφοβίσει (…) Δεν κάνουμε την εξωτερική μας πολιτική αντιδρώντας σε tweets, έχουμε ξεκάθαρες ιδέες για τον δρόμο που πρέπει να πάρουμε», πρόσθεσε.

Η απάντηση του Δουβλίνου, της Μαδρίτης και του Όσλο θα δοθεί «την κατάλληλη στιγμή», σημείωσε.

Ο Άλμπαρες κατηγόρησε επίσης την ισραηλινή διπλωματία ότι «ενδιαφέρεται» περισσότερο «να μιλάει με tweets παρά για τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου», της ανώτατης δικαστικής αρχής του ΟΗΕ, το οποίο έδωσε εντολή την Παρασκευή στο Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την στρατιωτική του επίθεση στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Η Νορβηγία επέδωσε την Κυριακή προφορική διακοίνωση στον Παλαιστίνιο νέο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μουστάφα, με την οποία τίθεται σε ισχύ σήμερα η απόφαση αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους.

Το Όσλο χαιρέτισε «μια σημαντική ημέρα» και εξέφρασε τη λύπη της για την προφανή απουσία «εποικοδομητικής δέσμευσης» εκ μέρους του Ισραήλ.

«Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια η Νορβηγία είναι από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές ενός παλαιστινιακού κράτους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο νορβηγός υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρτ Άιντε.

«Η ημέρα που η Νορβηγία αναγνωρίζει επισήμως την Παλαιστίνη ως κράτος είναι μια σημαντική ημέρα για τη σχέση ανάμεσα στη Νορβηγία και την Παλαιστίνη», πρόσθεσε στην ανακοίνωση.

Μετά τις Ισπανία, Νορβηγία και η Ιρλανδία αναγνώρισε επισήμως παλαιστινιακό κράτος, ανακοίνωσε η ιρλανδική κυβέρνηση, αψηφώντας το Ισραήλ που καταδίκασε το σχέδιο του Δουβλίνου.

Η ιρλανδική κυβέρνηση ενέκρινε την αναγνώριση κατά την διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου το πρωί.

«Η Κυβέρνηση αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος και συμφώνησε την σύναψη πλήρων διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στο Δουβλίνο και την Ραμάλα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Θα ορισθεί Πρεσβευτής της Ιρλανδίας στο Κράτος της Παλαιστίνης μαζί με την εγκατάσταση πλήρους Πρεσβείας της Ιρλανδίας στην Ραμάλα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις, διευκρίνισε ότι η κίνηση αυτή γίνεται για να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα της ειρήνης.

«Στόχος αυτής της απόφασης της Ιρλανδίας είναι να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα της ειρήνης. Προέρχεται από την πεποίθησή μας ότι η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνο τρόπος ώστε το Ισραήλ και η Παλαιστίνη να ζήσουν δίπλα δίπλα σε ειρήνη και ασφάλεια», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ιρλανδού πρωθυπουργού.

«Καλώ και πάλι τον πρωθυπουργό Νετανιάχου του Ισραήλ να ακούσει τον κόσμο και να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή της οποίας είμαστε μάρτυρες στην Γάζα».

Οι ισραηλινές αρχές αντέδρασαν κατηγορώντας τον Σάντσεθ ότι γίνεται «συνεργός στις εκκλήσεις για γενοκτονία του εβραϊκού λαού», σε μήνυμα που ανήρτησε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ίσραελ Κατς στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, κάνοντας αναφορά στην αναγνώριση από την Ισπανία του κράτους της Παλαιστίνης, αλλά και στις επίμαχες δηλώσεις της τρίτης στην ιεραρχία της ισπανικής κυβέρνησης, της υπουργού Εργασίας Γιολάντα Ντίαθ, η οποία ζήτησε πρόσφατα την απελευθέρωση της Παλαιστίνης «από το ποτάμι ως τη θάλασσα».

Η απόφαση των τριών χωρών (Ισπανία, Ιρλανδία, Νορβηγία) είχε προκάλεσε την οργή του Ισραήλ, το οποίο βλέπει σ’ αυτή «μια ανταμοιβή» για το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς που πολεμάει στη λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών είχε ανακοινώσει αμέσως την ανάκληση για διαβουλεύσεις των ισραηλινών πρεσβευτών σ’ αυτές τις τρεις χώρες και είχε καλέσει τους πρεσβευτές τους στο Ισραήλ για να δώσουν εξηγήσεις.

Παρά τις επικρίσεις αυτές, ο Μπαρτ Άιντε επέδωσε την Κυριακή στις Βρυξέλλες ρηματική διακοίνωση στο νέο παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μουστάφα για την έναρξη της ισχύος αυτής της απόφασης.

«Είναι λυπηρό το γεγονός ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν δείχνει κανένα σημάδι εποικοδομητικής δέσμευσης», δήλωσε σήμερα ο Άιντε και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να διπλασιάσει τις προσπάθειες για να υποστηρίξει μια λύση δύο κρατών.

«Έχω εμπιστοσύνη στην παλαιστινιακή κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει τη δύσκολη δουλειά της μεταρρύθμισης και θα βάλει τις βάσεις της διακυβέρνησης, έπειτα από μια κατάπαυση του πυρός, τόσο στη Δυτική Όχθη όσο και στη Γάζα», δήλωσε.

Ισραηλινά άρματα μάχης έφθασαν στο κέντρο της Ράφα για πρώτη φορά σήμερα, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες, κατά την τρίτη εβδομάδα της χερσαίας επιχείρησης στην πόλη της νότιας Λωρίδας της Γάζας που έχει προκαλέσει παγκόσμια κατακραυγή.

Exclusive footage from Al Jazeera shows Israeli occupation tanks advancing further into the west of Rafah city.



The Israeli occupation intends to fully occupy the Philadelphi Axis with Egypt, effectively encircling the Strip and implementing disastrous restrictions. pic.twitter.com/6rgaIOJ8XK