Λιγότερο από μία ώρα απομένει για την έναρξη του μεγάλου τελικού του Europa Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φιορεντίνα.

Υπολογίζεται ότι τα 2/3 του γηπέδου έχουν ερυθρόλευκο χρώμα αφού αρκετά από τα λεγόμενα «ουδέτερα» εισιτήρια της UEFA κατέληξαν στα χέρια οπαδών του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται και ο κόσμος στο γήπεδο, τόσο από την ελληνική, όσο και την ιταλική πλευρά.

Έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έτσι ώστε η προσέλευση των φιλάθλων να γίνει ομαλά και να μην υπάρξουν επεισόδια.

Tο πέταλο των οργανωμένων του Ολυμπιακού είναι γεμάτο, με τους Πειραιώτες να έχουν «κοκκινίσει» την εξέδρα τους, έχοντας τοποθετήσει δεκάδες πανό της ομάδας!

Όσο περνάει η ώρα, αυξάνεται και ο κόσμος του Ολυμπιακού μέσα στην OPAP Arena#UECLfinal pic.twitter.com/zg1raeol86 May 29, 2024

Νωρίτερα, έφτασαν οι οπαδοί των δύο ομάδων στην Opap Arena για τον μεγάλο τελικό του Conference League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φιορεντίνα.

Πιο συγκεκριμένα, στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ συγκεντρώθηκαν χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού προκειμένου να μεταβούν στο γήπεδο της ΑΕΚ για τον μεγάλο τελικό.

Οι πρώτοι οπαδοί της ομάδας επιβιβάστηκαν σε συρμούς του ΗΣΑΠ, ώστε να ξεκινήσει η μετακίνησή τους προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και το σταθμό του Περισσού.

Η παρουσία της αστυνομίας είναι αισθητή, για την ομαλή μετακίνηση των οπαδών, οι οποίοι από την πλευρά τους τραγουδούν συνθήματα, δημιουργώντας ένα… καυτό και ερυθρόλευκο κλίμα.

Ξεκίνησαν τα λεωφορεία με τους «βιόλα»

Με αστικά λεωφορεία φεύγουν οι οπαδοί της Φιορεντίνα, έχοντας για προορισμό την OPAP Arena.

Νωρίτερα έκαναν αισθητή την παρουσία τους με αρκετά συνθήματα, ενώ φαίνεται πως από λάθος μπήκε και μια μικρή εστία φωτιάς στο ΟΑΚΑ.

Αυστηρός έλεγχος στους οπαδούς

Ο σωματικός έλεγχος στους φιλάθλους του Ολυμπιακού έγινε κατά τη συγκέντρωσή τους στο πάρκινγκ 5 του ΣΕΦ και πριν την είσοδό τους στον Ηλεκτρικό για να μεταβούν στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ένας δεύτερος σωματικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε και πριν την είσοδο των φιλάθλων στις κερκίδες.

Όσον αφορά τους ουδέτερους φιλάθλους, που έχουν εξασφαλίσει λευκό εισιτήριο, θα εξυπηρετηθούν από τους σταθμούς «Ειρήνη» και «Θησείο» του ΗΣΑΠ, με κατεύθυνση, χωρίς ενδιάμεση στάση, τον σταθμό «Περισσό».

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την εξυπηρέτηση θεατών που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο ή έχουν μειωμένη κινητικότητα. Από τη διοργανώτρια Αρχή θα διατεθούν minivans που θα τους μεταφέρουν από και προς το σταθμό του ΗΣΑΠ «Περισσός» όσο και από το πάρκινγκ του πάρκου Αποστολάκη.

Να σημειωθεί ότι από τις 17:00 το απόγευμα θα κλείσει όλο το δίκτυο του Ηλεκτρικού, θα μείνουν ανοιχτοί μόνο οι σταθμοί που έχουν οριστεί από την ΕΛΑΣ (Φάληρο, Ειρήνη, Θησείο, Περισσός), θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την μεταφορά του φιλάθλων προς και από το γήπεδο και δεν θα υπάρχει δυνατότητα χρήσης από άλλους πολίτες. Επιπρόσθετα κατά μήκος της διαδρομής του Ηλεκτρικού θα υπάρχουν αστυνομικοί ενώ η μεταφορά των φιλάθλων θα γίνει υπό αστυνομική συνοδεία.

Όσο για την αποχώρηση των φιλάθλων από το γήπεδο, οι «ερυθρόλευκοι» θα κατευθυνθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Περισσός», ενώ οι «Βιόλα» θα μπουν στα λεωφορεία που θα βρίσκονται στη Λεωφόρο Δεκελείας.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Παράλληλα, ήδη έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή, ενώ θα υπάρξουν και τροποποιήσεις στα δρομολόγια ηλεκτρικού και τραμ καθώς και αρκετών λεωφορειακών γραμμών.

«Είναι πολύ υψηλού επιπέδου τα μέτρα ασφαλείας, δεν θα μπορούσαν να είναι και χαμηλότερου θεωρώ, θα έλεγα ότι είναι επιπέδου Ολυμπιακών Αγώνων, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί θα απασχοληθούν μόνο σήμερα στο λεκανοπέδιο, καθώς όπως καταλαβαίνετε δεν πρέπει να καλύψουν μόνο την ασφάλεια όσων θα κινηθούν κοντά στο γήπεδο αλλά και όποιο περιστατικό σε όλο το λεκανοπέδιο», είπε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ήδη από το βράδυ της Κυριακής οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στη σφράγιση του γηπέδου και την έρευνα όλων των χώρων του, από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας στον εξωτερικό του χώρο, από τον οποίο περνούν μόνο όσοι φέρουν ειδική διαπίστευση και κατόπιν αυστηρού ελέγχου.

Τέσσερις ώρες πριν την έναρξη του αγώνα θα ανοίξει η εξωτερική περίμετρος του γηπέδου όπου θα μπορούν να συγκεντρωθούν οι φίλαθλοι, ενώ στο χώρο θα πραγματοποιηθούν μια σειρά εκδηλώσεων που έχει προγραμματίσει η UEFA. Ενώ τρεις ώρες πριν τη «σέντρα» θα ανοίξουν οι θύρες του γηπέδου και θα μπορούν οι φίλαθλοι να εισέλθουν σε αυτό.

Η αποχώρηση των φιλάθλων από το γήπεδο θα γίνει, κατόπιν υπόδειξης του προσωπικού της διοργανώτριας αρχής, με τον αντίστροφο τρόπο δηλαδή οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα κατευθυνθούν στον σταθμό ΗΣΑΠ «Περισσός» ενώ της Φιορεντίνα στα λεωφορεία που θα βρίσκονται στη Λεωφόρο Δεκελείας.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Ενόψει του τελικού σταδιακά θα εφαρμοστούν μια σειρά από τροχονομικές και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ιδίως στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο κύριος όγκος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εφαρμόζεται σταδιακά από τις έξι το πρωί, με απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης καθώς και προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους.

Μεταξύ αυτών είναι η Λεωφόρος Δεκελείας, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Χαλκίδος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και η Λεωφόρος Ηρακλείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τραλλέων και Ελευθερίου Βενιζέλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Από τις απαγορεύσεις θα επηρεαστούν:

τμήματα των οδών Ανθέων, Αντιοχείας, ανώνυμης οδού στο Γήπεδο Ριζούπολης, Βρυούλων, Εθν. Αντιστάσεως, Ελ Αλαμέιν, Επταλόφου, Ιωνίας, Κιουτάχειας, Λαχανά, Λυκούργου, Πίνδου, Σάββα Σταματιάδη, Σεβαστείας, Σμύρνης και Τρωάδος,

σε όλο το μήκος τους οι οδοί Αγ. Τριάδος, Αδάνων, Αλέξανδρου Παπαναστασίου, Αμισού, Αργυρουπόλεως, Αττάλειας, Βοσπόρου, Δαρδανελίων, Επικλέους, Καλλιπόλεως, Κιλικίας, Μερσίνης, Πατριάρχου Κωνσταντίνου, Σύλλης, Τατοΐου, Τελεσίου, Φωκών και Χρυσοστόμου Σμύρνης.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα επιτρέπονται οι κάθετες διελεύσεις οχημάτων, στις διασταυρώσεις της Λεωφόρου Δεκελείας με τις Νικολάου Τρυπιά, Προύσσης, Ελευθερίου Βενιζέλου και Αναγεννήσεως καθώς και της Λεωφόρου Εθνικής Αντιστάσεως με τις Χρήστου Μαντίκα, Ομορφοκκλησιάς και Βιθυνίας.

Αναφορικά με το κέντρο της Αθήνας, υπενθυμίζεται η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Αθηνάς στην Πλατεία Κοτζιά, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κρατίνου και Ευπόλιδος. Η ρύθμιση ισχύει από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 6:00 το απόγευμα.

Παράλληλα, στον Πειραιά σήμερα από τις 6:00 το πρωί μέχρι τις 10:00 το βράδυ θα ισχύσει προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, σε

Εθνάρχου Μακαρίου, στο τμήμα της από τη διασταύρωση με την οδό Δημητρίου Φαληρέως/ υπόγεια οδός από Σ.Ε.Φ. έως και τη συμβολή της με την Λεωφόρο Ποσειδώνος/ Ομηρίδη Σκυλίτση και

Καραολή & Δημητρίου, στο τμήμα της από τη διασταύρωση με την οδό Πειραιώς έως και τον ανισόπεδο κόμβο με την Εθνάρχου Μακαρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι, στις παραπάνω οδούς από τις 5:00 το απόγευμα μέχρι και τις 10:00 το βράδυ θα εφαρμοστεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Γραμμή 1 Μετρό και Τραμ

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, σήμερα Τετάρτη 29 Μαΐου θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 1 του Μετρό και στη Γραμμή του Τραμ.

Ειδικότερα:

Η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς» θα λειτουργήσει για το επιβατικό κοινό από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 5 το απόγευμα.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί για τους επιβάτες θα αναχωρήσουν:

από τους τερματικούς σταθμούς «Κηφισιά» και «Πειραιάς» στις 17:00,

από «Μοναστηράκι» προς «Κηφισιά» στις 17:16:30 και προς Πειραιά στις 17:34:30

από «Αττική» προς «Κηφισιά» στις 17:24 και προς «Πειραιά» στις 17:27 και

από «Ομόνοια» προς «Κηφισιά» στις 17:19 και προς «Πειραιά» στις 17:32.

Η Γραμμή 1 θα λειτουργήσει μετά τις 6:00 το απόγευμα αποκλειστικά και μόνο για τη μετακίνηση φιλάθλων.

➢ Οι Γραμμές 2 & 3 του Μετρό θα λειτουργήσουν κανονικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

-Τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 του Τραμ «Καλαμάκι – Αγ. Τριάδα Πειραιά» από τις 11:00 το πρωί και μέχρι νεοτέρας θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Νέο Φάληρο» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Καλαμάκι – Νέο Φάληρο – Καλαμάκι».

Λεωφορειακές Γραμμές και Γραμμές Τρόλεϊ

Μερική προσωρινή τροποποίηση των λεωφορειακών γραμμών 421, 602, 619, Α8, Β9, 755, 755B και των τρόλεϊ 3 και 6 θα υπάρξει βάσει των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα ισχύσουν. Πιο συγκεκριμένα οι εν λόγω γραμμές για το χρονικό διάστημα από τις 12.00 το μεσημέρι της Τετάρτης 29-05-2024 έως τις 06.00 το πρωί της Πέμπτης 30-05-2024 θα λειτουργήσουν ως εξής:

Λεωφορειακή γραμμή 421 (Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Παρασκευή).

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Αγ. Αναργύρων, Οδυσσέως, αριστερά Περισσού, δεξιά Αχαρνών, αριστερά Τσούντα, Σαρανταπόρου, Λασκαράτου, αριστερά Αγ. Λαύρας, αριστερά Γαλατσίου , αριστερά Βεϊκου, δεξιά Καποδιστρίου , συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή από Τέρμα

Από Καποδιστρίου, αριστερά Λ. Βεϊκου, δεξιά Γαλατσίου, δεξιά Αγ. Λαύρας, δεξιά Λασκαράτου, Σαρανταπόρου, Τσούντα, δεξιά Αχαρνών, αριστερά Αγ. Αναργύρων, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακή γραμμή Α8 (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ-ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ-ΜΑΡΟΥΣΙ)

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Μάρνη, αριστ. Πατησίων, δεξιά Λασκαράτου, αριστ Λεωφ. Ηρακλείου, αριστερά Αγίας Λαύρας, αριστ. Πατησίων, δεξιά Στουρνάρη, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου,δεξιά Μάρνη (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

Διαδρομή από Τέρμα

Από τον Ανατολικό Τερματικό Σταθμό (ΟΑΚΑ), δεξιά Αρτέμιδος, αριστ. Λεωφ. Κηφισίας, Λεωφ. Κηφισίας, αριστ. Αριστοτέλους, αριστ. Βασ. Ολγας, δεξιά Οθωνος, αριστ. Περικλέους, δεξιά Περικλέους, Λεωφ. Ειρήνης (Π.Αμαρουσίου), αριστ. Λεωφ. Ηρακλείου, αριστερά Μελίνας Μερκούρη (στα τοπικά του Δήμου Ηρακλείου), αριστερά Κουντουριώτου, αριστερά Νεότητος, δεξιά Λεωφ. Ηρακλείου, δεξιά Λεωφ. Ειρήνης (Π. Αμαρουσίου), Περικλέους, δεξιά Τσαλδάρη, αριστ. Θεμιστοκλέους, Θησέως, δεξιά Χατζηαντωνίου, αριστ. Χατζηαντωνίου, Παπαφλέσσα, δεξιά Λεωφ. Κηφισίας, Λεωφ. Κηφισίας, δεξιά Αρτέμιδος, αριστ. Στον Ανατολικό Τερματικό Σταθμό ΟΑΚΑ (ΤΕΡΜΑ).

Λεωφορειακή γραμμή Β9 (Χαλκοκονδύλη – Μεταμόρφωση – Ν. Κηφισιά).

Διαδρομή από Αφετηρία

Από Αχαρνών, δεξιά Εθν. Οδό Αθηνών-Λαμίας, δεξιά Αναγεννήσεως (κάτω από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης), αριστερά Τατοΐου, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή προς Τέρμα

Από Τατοΐου, δεξιά Αναγεννήσεως, αριστερά Εθν. Οδό Αθηνών-Λαμίας, αριστερά Αχαρνών, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Λεωφορειακή γραμμή 619 (Μεταμόρφωση- Ν. Φιλαδέλφεια-Στ. Άνω Πατήσια)

Αναστολή της λειτουργίας της.

Λεωφορειακές γραμμές 755 (Αχαρναί – Κόκκινος Μύλος – Στ. Κάτω Πατήσια) και 755Β (Αχαρναί – Κόκκινος Μύλος – Στ. Κάτω Πατήσια (κυκλική μέσω χαραυγής)).

Διαδρομή προς Αφετηρία (κυκλικής γραμμής)

Από Αχαρνών, αριστερά Αγ. Αναργύρων, δεξιά Λ. Δημοκρατίας, δεξιά Ν. Λαδά, συνέχεια Ανοίξεως, αριστερά Φιλαδέλφειας, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Διαδρομή από Αφετηρία (κυκλικής γραμμής)

Από Φιλαδέλφειας, δεξιά Ανοίξεως, συνέχεια Ν. Λαδά, αριστερά Λ. Δημοκρατίας, αριστερά Αγ. Αναργύρων, δεξιά Αχαρνών, συνέχεια όπως η εγκεκριμένη διαδρομή.

Γραμμή τρόλεϊ 3 (Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ – ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ)

ΑΦΕΤΗΡΙΑ στην οδό Πατησίων μαζί με την γραμμή 11 των τρόλεϊ.

Διαδρομή από Αφετηρία:

Από Πατησίων (ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ), αριστερά Χαλκοκονδύλη, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Τέρμα:

Από Πατησίων, δεξιά Ματσούκα, αριστερά Καμπύση, αριστερά Μαβίλη, αριστερά Πατησίων (ΑΦΕΤΗΡΙΑ).

Γραμμή τρόλεϊ 6 (ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ – Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΜΥΛΟΣ)

Μετατροπή της γραμμής σε κυκλική:

Διαδρομή από Αφετηρία

Από την οδό Αχαρνών, αριστερά Αγ. Αναργύρων, δεξιά Δερβενακίων, δεξιά Αχαρνών, συνέχεια κανονικά προς τέρμα.

Λεωφορειακή γραμμή 602 (Ν.ΙΩΝΙΑ-ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ-ΣΤ.ΠΑΝΟΡΜΟΥ)

Προσωρινή Αφετηρία στην Πλ. Παναιτωλίου

Από Λαρίσης, αριστερά Λεωφόρο Κηφισίας, πάνω από τον κόμβο Κατεχάκη, συνέχεια Λεωφόρο Κηφισίας, πάνω από τον κόμβο Φάρος, Λεωφόρο Κηφισίας, κάτω από την γέφυρα Λεωφόρο Κηφισίας-Καποδιστρίου, αριστερά Λεωφόρο Καποδιστρίου, δεξιά Πεντέλης, αριστερά Νεαπόλεως, δεξιά Δωδεκανήσου, Μεσσηνίας, αριστερά Δωδεκανήσου, δεξιά Μακεδονομάχων, δεξιά Πλ. Παναιτωλίου – προσωρινή αφετηρία.

Από Πλ. Παναιτωλίου – προσωρινή αφετηρία, συνέχεια Μακεδονομάχων, δεξιά Λαυρίου, δεξιά Πευκών, αριστερά Λεωφόρο Καποδιστρίου, τον Παράδρομο της Λεωφ. Καποδιστρίου, δεξιά Λεωφόρο Κηφισίας, πάνω από τον κόμβο Φάρος, Λεωφόρο Κηφισίας, πάνω από τον κόμβο Κατεχάκη, Λεωφ. Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου, αριστ. Λαρίσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Για έξοδο Α/Σ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ, τα τρόλεϊ θα ακολουθούν την εξής διαδρομή :

Aπό την οδό Αναξαγόρα, δεξιά κάτω από γέφυρα και είσοδο Αθηνών Λαμίας με κατεύθυνση προς Πειραιά.

Για είσοδο Α/Σ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΥΛΟΥ, τα τρόλεϊ θα ακολουθούν την εξής διαδρομή :

Από Αχαρνών, δεξιά Εθν. Οδό Αθηνών-Λαμίας, δεξιά Αναγεννήσεως (κάτω από την γέφυρα της Μεταμόρφωσης), αριστερά Αναξαγόρα, δεξιά Καϊτατζόγλου (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ) .

Για όλες τις γραμμές οι οποίες τροποποιούνται, θα πραγματοποιούνται προσωρινές στάσεις στις ήδη υπάρχουσες άλλων γραμμών.

Απαγόρευση πτήσεων ελικοπτέρων και drone στην Αττική

Στην έκδοση ΝΟΤΑΜ προχώρησε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από αίτημα της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απαγορεύονται οι πτήσεις ελικοπτέρων και ελαφρού τύπου ιπτάμενων μέσων (drones κλπ), για λόγους ασφαλείας στο πλαίσιο διεξαγωγής του τελικού UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE.

Η οδηγία απαγόρευσης έχει ισχύ από την 14.00 ώρα της 29 Μαΐου 2024 έως και την 06.00 ώρα της επόμενης μέρας και καλύπτει περιοχή του λεκανοπεδίου της Αττικής, στην οποία περιλαμβάνονται τα σημεία όπου θα διεξαχθεί η αθλητική διοργάνωση καθώς και σχετικές με αυτή εκδηλώσεις.

Της απαγόρευσης εξαιρούνται οι ειδικές και κρατικές πτήσεις και σε ύψος όχι μικρότερο των 5.000 ποδών πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

