Επικίνδυνη κλιμάκωση στην Ουκρανία: «Πράσινο φως» και από το Βερολίνο στον απελπισμένο Ζελένσκι για χρήση γερμανικών όπλων στη Ρωσία (videos)

Σε πολύ επικίνδυνη καμπή, καθώς η Δύση προσπαθεί απεγνωσμένα να αποτρέψει τη συντριπτική νίκη της Ρωσίας, φαίνεται ότι μπαίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Η Γερμανία γίνεται και επισήμως η δεύτερη χώρα, μετά τις ΗΠΑ, που επιτρέπει στο Κίεβο να χτυπήσει με τα όπλα του το εσωτερικό της Μόσχας.

Σύμφωνα με τη Deutshe Welle, το Βερολίνο φαίνεται πως άναψε το «πράσινο φως» στη χρήση γερμανικών όπλων –από την Ουκρανία– για επιθέσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας.

BREAKING: Berlin says Ukraine may deploy German weapons to strike targets inside Russia. https://t.co/G5aJYqLPQP pic.twitter.com/rwVsr84gVI