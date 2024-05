Μικρότερη επιβίωση έχουν άνδρες και γυναίκες καπνιστές σύμφωνα με μελέτη, αλλά η διακοπή καπνίσματος, έστω και για μικρό διάστημα μειώνει τον κίνδυνο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι ερευνητές υπολογίζουν ότι η διακοπή για λιγότερα από 3 χρόνια δυνητικά απέτρεψε 5 χρόνια απώλειας ζωής. Ενώ οι θεριακλήδες που κόβουν το κάπνισμα για 10 ή περισσότερα χρόνια κερδίζουν μια δεκαετία επιπλέον ζωή.

Με αφορμή τη διεθνή ημέρα κατά του καπνίσματος «World No Tobacco Day», οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Παθολόγος, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ) και Παναγιώτα Ζαχαράκη (Βιολόγος) αναδεικνύουν πρόσφατη δημοσίευση στο έγκριτο περιοδικό New England Journal of Medicine (NEJM) Evidence.

Σε αυτή τη δημοσίευση επισημαίνεται πόσο σημαντική είναι η διακοπή του καπνίσματος καθώς και η έκταση αλλά και η ταχύτητα με την οποία η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τα σύγχρονα ποσοστά θνησιμότητας από τις σχετικές ασθένειες.

Αναλυτικά, συγκεντρώθηκαν δεδομένα για καπνιστές που πλέον δεν καπνίζουν ή δεν κάπνιζαν ποτέ από τέσσερις εθνικές κοόρτες με σύνδεση με μητρώα θανάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και τον Καναδά μεταξύ ενηλίκων 20 έως 79 ετών από το 1974 έως το 2018.

Ο πληθυσμός της μελέτης συνολικά ήταν 1,48 εκατομμυρίων ενηλίκων που παρακολουθήθηκαν για 15 χρόνια και καταγράφηκαν 122.697 θάνατοι.

Οι ερευνητές προσάρμοσαν την ηλικία, τη μόρφωση, τη χρήση αλκοόλ και την παχυσαρκία, οι σημερινοί καπνιστές είχαν πολλαπλάσιους κινδύνους θανάτου σε σύγκριση με τους μη καπνιστές (2,8 για τις γυναίκες, 2,7 για τους άνδρες).

Τα ευρήματα:

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν οτι:

Η επιβίωση μεταξύ 40 και 79 ετών ήταν 12 και 13 χρόνια μικρότερη στις γυναίκες και στους άνδρες, αντίστοιχα, που κάπνιζαν σε σύγκριση με τους μη καπνιστές. Οι πρώην καπνιστές εμφάνισαν χαμηλότερο κίνδυνο.

Η βραχυπρόθεσμη διακοπή για λιγότερα από 3 χρόνια συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο στις γυναίκες και στους άνδρες ηλικίας κάτω των 40 ετών, με αξιοσημείωτες ευεργετικές συσχετίσεις επίσης σε γυναίκες και άνδρες ηλικίας 40 έως 49 ετών (81 % και 61%, αντίστοιχα) και 50 έως 59 ετών (63% και 54%, αντίστοιχα). Η διακοπή σε κάθε ηλικία συσχετίστηκε με μεγαλύτερη επιβίωση, ιδιαίτερα με διακοπή πριν από την ηλικία των 40 ετών.

Μεταξύ όλων των ηλικιών και σε σύγκριση με το συνεχιζόμενο κάπνισμα, η διακοπή για λιγότερα από 3 χρόνια δυνητικά απέτρεψε 5 χρόνια απώλειας ζωής και η διακοπή για 10 ή περισσότερα χρόνια απέτρεψε περίπου 10 χρόνια απώλειας ζωής, αποφέροντας επιβίωση παρόμοια με αυτή των μη καπνιστών.

Συνεπώς, η διακοπή του καπνίσματος σε οποιαδήποτε ηλικία, αλλά ιδιαίτερα στα νεότερα χρόνια, συσχετίστηκε με χαμηλότερη θνησιμότητα συνολικά και από αγγειακά, αναπνευστικά και νεοπλασματικά νοσήματα. Οι ευεργετικές συσχετίσεις ήταν ήδη εμφανείς στα πρώτα 3 χρόνια μετά τη διακοπή.

