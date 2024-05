Το τρόπαιο του EURO 2004 ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα

ΟΠΑΠ και ΕΠΟ γιορτάζουν τα 20 χρόνια από το έπος της Πορτογαλίας με το TROPHY TOUR powered by OPAP από 3 έως 17 Ιουνίου

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, που κάνει σέντρα στη Γερμανία στις 14 Ιουνίου. Η εφετινή διοργάνωση συμπίπτει με τα 20 χρόνια από το έπος της Πορτογαλίας, την ιστορική κατάκτηση της κούπας από την Εθνική μας Ομάδα το 2004.



Ο ΟΠΑΠ και η ΕΠΟ γιορτάζουν το μεγάλο ποδοσφαιρικό «θαύμα», διοργανώνοντας το TROPHY TOUR powered by OPAP, σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τους κατά τόπους δήμους που θα φιλοξενήσουν τις επετειακές εκδηλώσεις.



Στο πλαίσιο του TROPHY TOUR powered by OPAP, το βαρύτιμο τρόπαιο θα «ταξιδέψει» σε γενέτειρες πόλεις παικτών της «χρυσής» Εθνικής Ομάδας, με στόχο να αναβιώσουν οι ανεπανάληπτες στιγμές χαράς και συγκίνησης που έζησαν οι φίλαθλοι το καλοκαίρι του 2004.



Αναμνηστικές φωτογραφίες με το τρόπαιο και τους Legends



Σε κάθε πόλη-στάση του TROPHY TOUR powered by OPAP θα παρευρίσκονται ένας ή και περισσότεροι από τους LEGENDS 2004. Το κοινό θα μπορεί να φωτογραφηθεί μαζί τους και με το τρόπαιο, καθώς και να συμμετάσχει σε δράσεις – έκπληξη.



Η κούπα του 2004 ξεκινά το ταξίδι της από τη Λάρισα, την ερχόμενη Δευτέρα 3 Ιουνίου, ενώ τελευταίος σταθμός της θα είναι η Αθήνα, τη Δευτέρα 17 Ιουνίου.



Αναλυτικά, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του TROPHY TOUR powered by OPAP:

Περιοχή Τοποθεσία Ημερομηνία και ώρα Λάρισα Πλατεία Σάπκα Δευτέρα, 03 Ιουνίου (12:00 – 22:00) Θεσσαλονίκη Πλατεία Αριστοτέλους Τρίτη, 04 Ιουνίου (12:00 – 22:00) Αλεξανδρούπολη Φάρος Αλεξανδρούπολης Πέμπτη, 06 Ιουνίου (12:00 – 22:00) Πάτρα Πλατεία Τριών Συμμάχων Τρίτη, 11 Ιουνίου (12:00 – 22:00) Αθήνα Πλατεία Συντάγματος Δευτέρα, 17 Ιουνίου (12:00 – 22:00)