Hunger Games: Έρχεται νέο βιβλίο στις 18 Μαρτίου του 2025 – «Sunrise on the Reaping»

Νέο βιβλίο της σειράς «Αγώνες Πείνας» (Hunger Games) αναμένεται στα ράφια των βιβλιοπωλείων τον επόμενο χρόνο.

Η συγγραφέας Σούζαν Κόλινς επιβεβαίωσε την είδηση την περασμένη εβδομάδα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

New post (A new ‘Hunger Games’ book — and movie — is coming) has been published on OnTime News – https://t.co/M6DGdCtGFs pic.twitter.com/vM5LeFm9O7 — Business News (@NewsBusiness_IC) June 7, 2024

Το βιβλίο «Sunrise on the Reaping» θα είναι ο πέμπτος τόμος της δυστοπικής σειράς best seller και θα διαδραματίζεται 24 χρόνια πριν από το πρώτο μυθιστόρημα «Hunger Games», το οποίο κυκλοφόρησε το 2008 και 40 χρόνια μετά το πιο πρόσφατο έργο της Κόλινς «The Ballad of Songbirds and Snakes», σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Scholastic.

